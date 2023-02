Als er érgens iemand van een dubbeltje een kwartje wordt, is het wel bij Bordewijk

Je leest de laatste tijd veel over kansenongelijkheid. De ‘maakbaarheid’ van de samenleving, ooit zo’n gezellig ideaal, blijkt een illusie en wie voor een dubbeltje geboren is, wordt meestal echt geen kwartje. Slimme kinderen van arme en/of ongeletterde migranten krijgen nog steeds vaak een te laag schooladvies, terwijl (ook niet zo slimme) kinderen van welvarende ouders met veel dure bijles door het vwo gesleept worden. Kwalijk.

Om kinderen eerlijker kansen te geven gaan er dan ook voor de zoveelste keer stemmen op voor een middenschool, met bredere onderbouw. Een begrijpelijk streven, met even begrijpelijke risico’s: de school als eenheidsworst, met de dreiging van een (nog) lager niveau, in een maatschappij waar het analfabetisme gestaag toeneemt.

Ik dacht aan Bordewijks Bint (1934), de beroemde novelle over een leraar en zijn weerbarstige klas, het letterlijke schoolvoorbeeld van ‘nieuwe zakelijkheid’: ‘Ik eis van de leraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt. Ik eis van het kind dat het zich inleeft in de leraar, dat het klimt. Ik eis dat het zich inleeft in tien leraren.’

(À propos school: ik leerde daar indertijd, net als u waarschijnlijk, dat al die rare achternamen van Bordewijks personages (‘Bolmikolke’, ‘Katadreuffe’, ‘Taas Daamde’, ‘Kiekertak’ et cetera) echt bestonden. Bordewijk zou ze in het Rotterdamse telefoonboek gevonden hebben. Nou, ik ben net even gaan zoeken in de Nederlandse familienamenbank, en het is niet waar. Die namen bestaan niet. Kortom, geloof niet alles wat ze op school vertellen!)

Toen dacht ik aan Bordewijks roman Karakter (1938). Als er érgens iemand van een dubbeltje een kwartje wordt, is het wel daarin. Jacob Katadreuffe groeit op in een arme wijk van Rotterdam, als zoon van een alleenstaande moeder (dat was toen nog een schande), Joba Katadreuffe. Zijn vader is de harteloze deurwaarder Dreverhaven, die haar heeft bezwangerd toen ze voor hem werkte als dienstmeisje. Dreverhaven biedt Joba aan met haar te trouwen, maar trots en stug als ze is, weigert ze. Ook neemt ze geen geld van hem aan.

Jacob groeit op in armoede, waaraan hij zich langzaam maar zeker ontworstelt door heel hard te ploeteren. Hij wil advocaat worden, maar zijn vader werkt hem, op afstand, voortdurend tegen en laat hem herhaaldelijk om een kleinigheid failliet verklaren. Waarom doet hij dat?

‘‘Bij God’, zei Dreverhaven. ‘Ik zal hem wurgen, ik wurg hem voor negen tienden, en dat éne tiende dat ik hem laat, dat kleine beetje asem zal hem groot maken, hij zal, bij God, groot worden!’’ Ja, dat is nog eens wat anders dan ‘gelijke kansen’ en een ‘brede onderbouw’. Maar het werpt vruchten af: Jacob Katadreuffe schopt het uiteindelijk toch tot advocaat. En wat doet Dreverhaven? Hij wil, voor het eerst van zijn leven, zijn zoon de hand schudden. Maar Jacob weigert.

‘‘Wat’, riep hij, ‘nu ik ondanks al uw pogingen er toch ben gekomen, nu zou ik toch een hand van u aannemen en worden gefeliciteerd? Nooit. Nooit, van een vader die mij mijn hele leven heeft tegengewerkt.’ Dreverhaven was achter zijn bureau gaan staan. Zijn vuisten met het grijze haar steunden op het blad, het volle gewicht van zijn zware bovenlijf drukte op zijn vuisten, ze kregen een lomp vlechtwerk van aderen. Hij leek een als mens verkleed monster, een vergrijsde gorilla. Zijn mond opende zich als om een gebrul uit te stoten… en evenwel… en evenwel: ‘Of méégewerkt’, zei hij langzaam, én duidelijk, én schor, maar zacht.’

Ja, Jacob worstelde zich tegen de klippen op uit de armoede, zonder Cito-begeleiding, huiswerkklasjes met koekjes bij de thee, pestprotocollen en faalangsttherapie. Maar is zoiets goed voor een mens?

Lees Karakter en oordeel zelf.