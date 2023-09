Als een vorm van landschapspoëzie groef Frank Bruggeman kraters en vulde die met aardappelen

De aardappelen van uit de cirkels van 'Impact' worden geoogst. Beeld Natascha Libbert

Het is moeilijk voor te stellen wanneer je uitkijkt over het bloemrijke landgoed De Hangar, maar zo’n tachtig jaar geleden regende het bommen op deze akkers nabij Arnhem. Dat heeft alles te maken met de boerderij die in het midden van het veld staat. Die is namelijk in feite geen boerderij, maar een voormalige vliegtuighangar, gebouwd door de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de opslagplaats te maskeren als boerenschuur, compleet met nageschilderde ramen en luiken, probeerden zij de geallieerden om de tuin te leiden. Alle camouflagepogingen ten spijt kregen de Britten het vliegveld in Deelen al snel in het vizier, met zware bombardementen als gevolg.

Wie goed kijkt kan de sporen van dat oorlogsgeweld vandaag nog zien. Stichting De Hangar, die het voormalige militaire vliegveld in 2020 heeft omgedoopt tot ‘testsite voor de kunsten en natuur’, deelt op haar website een opvallende tip om de kraters te vinden: zoek naar plekken in het landschap met een hoge diversiteit aan begroeiing. Wanneer zo’n bom op de aarde insloeg, kwam vruchtbare grond omhoog die aan de randen van de kuil werd afgezet. Zo ontstonden in het landschap verhoogde cirkels waar het voor veel planten beter toeven was dan in de arme zandgrond eromheen.

'Impact' van Frank Bruggeman, op 3 juli 2023

Een mooi stuk landschapspoëzie, vond kunstenaar Frank Bruggeman. Geïnspireerd sloeg hij aan het graven van een eigen kuil. Sla het slingerpaadje rechts voor de nepboerderij in en je komt uit bij deze ‘vreedzame krater’: een uitgegraven cirkel waarvan de omtrek bestaat uit ‘hügelbedden’. Dat zijn verhoogde teeltbedden, legt Bruggeman uit, gevuld met rottend hout en daardoor goede reservoirs voor voedingsstoffen en water. De kunstenaar teelde elf verschillende soorten aardappelen.

Impact (2023) is onderdeel van een langdurig samenwerkingsproject van Bruggeman, curator bij De Hangar Marco Henssen en akkerbouwer Henny Roelofsen, die helpt met het bewerken van het land. Samen proberen ze met kunst van gewassen en andere planten de transitie naar duurzame landbouw te verbeelden. Een eerder resultaat van hun ‘crop art’ is Spill (2022), waarvoor ze tijdens het zaaien van de gerst paden uitspaarden in het patroon van de vroegere start- en landingsbanen. Het rechtlijnige karakter van de akker werd onderbroken en de monocultuur werd verstoord: wandelend over de paden strooide Bruggeman links en rechts zaden uit van korenbloem, klaproos en wikke.

Kunst die het bodemleven verbetert en de biodiversiteit vergroot: ze past in een bredere tendens van tentoonstellingen die zich buigen over klimaat en ecologie. Maar Bruggeman voert natuurinclusiviteit niet alleen op als thema, hij gaat er ook echt mee aan de slag.

Niet lullen maar poetsen, moet ook Agnes Denes hebben gedacht toen zij haar iconische Wheatfield – A Confrontation (1982) aanlegde: een tarweveld midden in de drukte van New York. Op een stortplaats vlakbij Wall Street stak ze samen met vrijwilligers haar handen uit de mouwen: puin weghalen, grond omploegen, zaaigeulen graven, tarwe zaaien en maanden later het resultaat oogsten.

Waar veel kunstenaars tegenwoordig de stad verlaten voor hun landschapskunst, trok Denes in omgekeerde richting. Ze verbouwde de tarwe op twee gigadure stedelijke hectare en wreef wereldproblematiek als klimaatverandering, honger en armoede onder de snufferd van de stedelijke elite. Bruggeman was waarschijnlijk maar al te graag dat tarweveld ingelopen, met bloemzaden op zak, om hier en daar wat tussen de aren uit te strooien.