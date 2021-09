Als een vaardige gids loodst Joop W. Koopmans de moderne lezer langs het 18de-eeuwse nieuws

Nieuwsmedia staan tegenwoordig vol met beeldmateriaal. Dat was vroeger niet anders. Al in de 18de eeuw fungeerden illustraties als blikvangers. In de mediahistorische studie Het nieuws verbeeld analyseert historicus Joop Koopmans de 61 titelprenten en bijbehorende gedichten van de Europische Mercurius. Dit werk bood ieder halfjaar een overzicht van het belangrijkste binnen- en buitenlandse nieuws.

Om de prenten van bekende graveurs als Jan en Caspar Luyken te kunnen begrijpen is grondige kennis van de klassieke mythologie en historische context nodig. Oorlogsgod Mars en vredesgodin Pax maakten het vaakst hun opwachting, want er was altijd wel ergens een bloedig conflict of vredesonderhandeling gaande. Als een vaardige gids loodst Koopmans de moderne lezer langs zestig jaar Europees nieuws: van de Spaanse Successieoorlog tot de dood van de Russische vorstin Catharina I, van hongersnood in Frankrijk tot paalwormramp in Nederland. Wie denkt dat we nú door rampzalig nieuws worden overspoeld, zou ter relativering eens deze 18de-eeuwse prenten moeten bekijken.

Joop W. Koopmans: Het nieuws verbeeld – Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750). Verloren; € 35.