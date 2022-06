Als een superieure poppenspeler beschouwt Ryusuke Hamaguchi zijn personages ★★★★☆

Voordat Ryusuke Hamaguchi furore maakte met Drive My Car, waarmee hij begin dit jaar de Oscar won voor beste internationale speelfilm, had de Japanse regisseur al een andere film af. Wheel of Fortune and Fantasy is een drieluik, bescheidener van opzet dan het drie uur lange Drive My Car.

Je zou de film kunnen beschouwen als een introductie tot Hamaguchi’s werk, omdat Wheel of Fortune and Fantasy aandoet als een vingeroefening: de drie losstaande verhalen zijn op eenvoudige wijze verfilmd, met een minimum aan locaties en acteurs. Alles draait om de dialogen en het subtiele acteerwerk.

Dat wil niet zeggen dat de film saai is, of te gemakkelijk. Hamaguchi toont zich een uitstekend scenarioschrijver, wiens werk duidelijk verwant is aan dat van Haruki Murakami – geen wonder dat hij met Drive My Car zo succesvol een van Murakami’s korte verhalen verfilmde.

De verhalen uit Wheel of Fortune and Fantasy draaien om toeval en verlangen. De hoofdpersonen zijn vrouwen die niet in de pas lopen: ze gaan vreemd of laten zich op een andere manier leiden door hun behoeften, soms zonder zelf te begrijpen waarom. In ieder verhaal staat een impulsieve handeling centraal. Zo zoekt fotomodel Meiko zonder erover na te denken haar ex op, zodra ze gehoord heeft dat haar beste vriendin verliefd op hem is. Een ongemakkelijk gesprek is het resultaat, en een warboel aan verknoopte gevoelens.

Het plezier van het elegante Wheel of Fortune and Fantasy, bekroond met een Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn, zit hem in de details waarmee Hamaguchi ieder personage tot leven brengt en de kalme ironie waarmee hij hen beschouwt. In alle verhalen speelt het lot een doorslaggevende en wrange rol, zonder dat het te opzichtig wordt.

Ook is ieder verhaal een tikje dubbelzinnig: is het bijvoorbeeld echt de student die de professor verleidt in het middendeel, of toch andersom? En hoe zit het met de vrouwen in het laatste verhaal, die elkaar denken te herkennen van de middelbare school? Lang laat Hamaguchi in het midden wie zij echt zijn, alsof identiteit vloeibaar wordt onder de druk van hoge verwachtingen.

In Wheel of Fortune and Fantasy droomt iedereen ervan voor even iemand anders te zijn. Als een superieure poppenspeler laat Hamaguchi het gebeuren, om zijn personages vervolgens tot de orde te roepen — weer in het gareel, maar toch veranderd.