‘Als een schrijver met een activistische pen zie ik het als mijn taak dit stuk te tonen’

Maxine Palit de Jongh Beeld Milan van Dril

Toneelschrijver en dichter Maxine Palit de Jongh vindt dat er al veel is geschreven over cijfers met betrekking tot de toeslagenaffaire: hoeveel gezinnen er de dupe van zijn geworden, het aantal kinderen dat uit huis is geplaatst, hoe de compensatieregeling verloopt. ‘Maar het gaat amper over wat er binnen een gezin gebeurt. Wat er met een mens gebeurt en hoe die ervaringen worden opgeslagen in het lichaam.’ Dus toen Palit de Jongh door theaterproductiehuis Likeminds in Amsterdam werd gevraagd een stuk te schrijven over het schandaal, wist ze op voorhand dat het een fysiek spel zou worden.

In de nieuwe voorstelling Vecht zien we de weerslag van het toeslagenschandaal op het lichaam van een alleenstaande moeder. Actrice Nadia Amin speelt Zafirah, een vrouw met twee kinderen die haar zaken in eerste instantie op orde heeft. Totdat de Belastingdienst en etnisch profileren haar leven langzaam veranderen in een hel. Zafirah wordt aangemerkt als fraudeur en ontvangt de ene na de andere blauwe envelop.

Steeds vaker verschijnen er ook robotachtige types voor haar deur die zeggen dat ze haar schulden moet betalen. Zafirah lost het allemaal wel op, desnoods met overwerken en weinig slaap, houdt ze zichzelf en haar kinderen voor. ‘Gaat er iets stuk, de wasmachine ofzo, dan kan het wel even bij de buren. Water afgesloten? Dan douche jij op school. We eten bij vrienden en krijgen restjes mee’, aldus de lijdzame moeder.

Zafirahs lichaam vertelt ondertussen een ander verhaal. Haar buik voelt steeds harder, alsof ze zwanger is. Wanneer ze haar dochter om een knuffel vraagt, doet haar hele lijf zeer. ‘Niet bij mijn buik, nee. En zit ook maar niet aan mijn armen. Of benen. Aai me maar over mijn neus. Zachter, ja, zo.’

Regisseur Zephyr Brüggen, medemaker Nadia Amin en decorontwerper Loes Schakenbos bedachten een decor waarin Zafirahs huis langzaam in elkaar stort. Maar ook zonder enscenering weet Palit de Jonghs tekst een publiek te raken. In februari las actrice Mariana Aparicio Torres het stuk voor in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, waarna de zaal lange tijd stil bleef. Palit de Jongh las zelf een fragment voor in Het Koninklijk Concertgebouw. ‘Ik merkte dat het publiek enorm was geroerd. Daar hoop je natuurlijk ook op, dat anderen de eenzaamheid en verwoesting van zo’n getroffen ouder voelen.’

Die avond was er ook iemand aanwezig die in Rotterdam een manifestatie wilde organiseren voor de kinderen die uit huis waren geplaatst. In april droeg Palit de Jongh tijdens die manifestatie wederom een passage voor. ‘Als een schrijver met een activistische pen zie ik dat als mijn taak. Ik vind ook dat we dit stuk op andere plekken, buiten de theaters, moeten tonen. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.’

Voordat Palit de Jongh ging schrijven, bestudeerde ze zo veel mogelijk dossiers. Ze baseerde het personage Zafirah op meerdere vrouwen. ‘Een van de gedupeerden was akkoord gegaan met een gesprek. Ik was benieuwd of wat ik had geschreven rijmde met wat zij heeft meegemaakt, maar ik merkte al gauw dat het voor haar moeilijk was om haar trauma weer op te lepelen. Uiteindelijk ben ik ook weggebleven van de feiten en echt teruggevallen op mijn verbeelding.’

Een voorbeeld van Palit de Jonghs verbeeldingskracht is dat Zafirah een spontane woede-uitbarsting krijgt wanneer haar dochters jas kapotgaat. En dat ze zich als moeder schaamt, omdat ze een taart noch cadeau heeft kunnen kopen voor haar jarige kind, voor wie ze dan maar een bosje bloemen plukt. Palit de Jongh: ‘We moeten niet vergeten dat verhalen over institutioneel racisme in de media over mensen gaan. Daarom wilde ik ook heel graag laten zien dat Zafirah strijdbaar is, dat ze meer is dan een gedupeerde.’

Vecht is van 21 t/m 25/9 te zien bij Likeminds in Amsterdam-Noord.