Als een nietsontziende tornado raast Keri Russell in ‘The Diplomat’ door de diplomatieke wereld ★★★★☆

Keri Russell in ‘The Diplomat’.

De Amerikaanse Netflixserie The Diplomat, met in de hoofdrol Keri Russell, moet niet worden verward met de gelijknamige Spaans-Britse serie, die ook dit jaar uitkwam. Geen van beide wil de naam veranderen; de BBC niet omdat ze eerder waren, en Netflix niet omdat ze Netflix zijn. Je zou kunnen zeggen dat een diplomaat hier goed werk had kunnen verrichten.

Showrunner Debora Cahn was eerder schrijver voor series als Homeland en The West Wing, en het dna van die klassiekers is in alles voelbaar. Voeg daar nog wat Borgen, een Netflixbudget en een perfecte cast aan toe en het is duidelijk waarom The Diplomat een ongelooflijk onderhoudende serie is, die tot ouderwets bingegedrag kan leiden. En eerlijk gezegd, er zijn wat verwantschappen met de recente Netflixhit The Night Agent, maar dat is toch een wat bot gefiguurzaagde serie vergeleken met het verleidelijke spektakel dat The Diplomat biedt.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Centraal staat Kate Wyler (Keri Russell), die als diplomaat en echtgenoot van een ervaren ambassadeur (Rufus Sewell als Hal Wyler) in het Midden-Oosten en Afghanistan gewend is doortastend, maar vooral achter de schermen op te treden in een wereld waar soms heel ondiplomatiek handelen vereist is. In de eerste aflevering wordt ze door het Witte Huis gesommeerd de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Londen te worden, een baan met veel ceremoniële kanten, allemaal bedoeld om de ‘speciale relatie’ tussen het VK en de VS rimpelloos te laten verlopen.

Ha! Dat zullen we nog wel eens zien. Uiteindelijk draait de serie om vertrouwen en verraad, waarbij niet alles volgens voorspelbare lijnen loopt.

Wyler komt er al heel snel (geen spoiler) achter dat er een ander motief op de achtergrond speelt: ze wordt klaargestoomd als mogelijk opvolger van de vicepresident. En om het vuur op te stoken belandt ze midden in een internationale crisis, als er een terreuraanslag op een Brits marineschip voor de kust van Iran wordt gepleegd. De Britse premier Trowbridge (een geweldige rol van Rory Kinnear) ziet een kans om in de peilingen te stijgen door met veel machtsvertoon terug te slaan.

Tot zover het diplomatieke strijdtoneel. Dat krijgt op het privévlak een echo door de huwelijkscrisis waar de Wylers middenin zitten, en waarvoor diplomatiek talent geen enkele uitkomst biedt.

De laatste grote en dragende rol van Russell was de helft van het echtpaar uit The Americans dat voor de Russen spioneerde (met tegenspeler Matthew Rhys). Kate Wyler, die hier als een nietsontziende tornado door de Amerikaanse en Britse diplomatieke wereld raast, is op haar lijf geschreven – ook dankzij haar gave voor fysieke komedie, die op de meest onverwachte momenten opduikt.