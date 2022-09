Als een detective ontleedt Agata Zwierzyñska lingerieverkoopster Natalja Montana

Natalja Up-Close van Agata Zwierzyñska Beeld LNDWstudio

Sinds ik Natalja Montana in talloze sexy niemendalletjes en negligés zag, moet ik elke dag aan haar denken. In de Amsterdamse Warmoesstraat hangt ze 31 keer als een soort pin-upgirl aan de muur: in wit kanten korset, in wapperende rode peignoir, in zwierig zilver satijn. Tezamen vormen de foto’s en collages de foto-installatie Natalja Up-Close, die nog een week te zien is in de nieuwe winkel en galerie van kledingontwerper Bonne Reijn.

Montana verkoopt vintage lingerie op eBay. Kunstenaar Agata Zwierzyñska, zelf ook liefhebber en verkoper van vintage kleding en lingerie op datzelfde platform, raakte gefascineerd door de pikante foto’s – altijd zonder hoofd – die Montana plaatste om haar koopwaar aan de man te brengen. En vervolgens raakte ze geobsedeerd. Ze volgde Montana jarenlang, downloadde al haar foto’s en stelde met die meer dan 22 duizend beelden een kolossaal koffietafelfotoboek over haar samen, Secret Between Us.

‘Secret Between Us’ van Agata Zwierzyñska. Beeld LNDWstudio

Wat bezielde deze Natalja Montana? Is wat we zien excessief maar verder vrolijk en argeloos exhibitionisme? Of speelt hier meer? En, veel belangrijker: wat bezielde de kunstenaar om als het ware de jacht te openen op deze vrouw, wat gaf haar het recht om haar uit de beschutte achterkamertjes van eBay te trekken en middelpunt te maken van een langdurig, omvangrijk kunstproject?

Hoogst fascinerend, hoogst onprettig. Dat onaangename gevoel wordt niet minder wanneer je leest dat er op sommige andere foto’s van Montana blauwe plekken te zien waren (deze worden niet getoond in de galerie). En dat de kunstenaar naar eigen zeggen ‘als een detective’ online ontdekte dat Montana een voormalige escort is uit Litouwen, die inmiddels is getrouwd met een Amerikaanse vastgoedmagnaat.

‘Natalja Up-Close’ van Agata Zwierzyñska. Beeld LNDWstudio

Wil Zwierzyñska de soms doodenge macht van de toeschouwer, de voyeur, de onlinestalker laten zien en problematiseren, of die simpelweg zelf botvieren? Hadden deze foto’s hier ook gehangen als de kunstenaar een man was?

De griezelige, ietwat David Lynch-achtige foto-installatie doet denken aan de controversiële stalkingkunstprojecten van Française Sophie Calle uit de jaren tachtig en negentig, die zonder twijfel een inspiratiebron zijn geweest voor Zwierzyñska. Voor een daarvan, Het adresboekje (1983), belde Calle de mensen op uit een adresboekje dat ze op straat had gevonden. Ze nodigde hen uit met haar af te spreken en over de eigenaar te vertellen, en publiceerde de door haar opgetekende verhalen met associatieve foto’s van haar hand (eerst als feuilleton in dagblad Libération, later ook in boekvorm). Zo ontstond een waanzinnig rijk, zeer Frans psychologisch portret (met uitspraken als: ‘Het is een shakespeariaans personage, ergens tussen de nar, het menselijk wezen en de tragicus in.’). Een portret dat uiteraard veel te intiem is: het effect is als een aanranding van een innerlijk.

Foto uit ‘Het adresboekje’ van Sophie Calle (1983). Op deze oude vakantiefoto, die ze van een vriend van de eigenaar van het adresboekje heeft gekregen, is hij als enige slechts van achteren te zien. Ze schrijft: ‘Hoe kon hij toen al weten dat ik er nog niet klaar voor was hem aan te kijken.’

Het project van Zwierzyñska lijkt tegelijkertijd invasiever en oppervlakkiger dan dat van Calle. Pas dagen later valt opeens het kwartje: het moet haast wel één groot bedenksel zijn. En die vrouw, dat is vast Zwierzyñska zelf. Ik sla aan het googelen. Geen Natalja Montana op eBay. Geen vastgoedmagnaat Vito Montana in Illinois. Dat ik hier in ben getrapt...

Nu ik denk dat het fictie is, vind ik Natalja Up-Close nog beter: gelaagder, speelser en poëtischer. Slim in het manipuleren van de blik, het morele oordeel, de nieuwsgierigheid en de vragen van de kijker.

Maar dan... vind ik toch een vastgoed-Montana. Zou hij het zijn? Ik glimlach. Wat heeft Zwierzyñska in me losgemaakt dat ik als een bezetene een vastgoedbaas zit te googelen? Wie heeft nu wie in haar macht?

Agata Zwierzyñska