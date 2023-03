Als ‘Down The Road’ je enige venster op het syndroom van Down is, dan zul je dat vooral met goeiige knuffelberen associëren

Tv-programma’s waarin mensen met een (verstandelijke) beperking centraal staan: goddank dat ze bestaan, maar schetsen ze ook een realistisch beeld van deze groep mensen?

De vraag won afgelopen december aan belang toen communicatiedeskundige Lars Duursma op Twitter een aanklacht schreef over tv-programma’s waarin een buitengewoon rooskleurig beeld wordt geschetst van het syndroom van Down.

Duursma – die zelf een broer met Down heeft – had het vooral voorzien op het programma Down The Road, dat zowel een Belgische als een Nederlandse versie kent.

In dat programma trekt een groep twintigers met het syndroom van Down door een ver, exotisch land om er thema’s als liefde, vriendschap en zelfredzaamheid te verkennen.

Duursma’s grootste bezwaar tegen Down The Road is dat het alleen deelnemers laat zien die, ondanks hun beperking, verbaal vaardig en redelijk slim zijn. Maar dat geldt slechts voor 1 procent van de 13.000 mensen in Nederland met het syndroom van Down, aldus Duursma. De overgrote groep komt niet eens in de buurt van die vaardigheden en blijft geregeld steken op het denkniveau van een tweejarige.

Proef op de som genomen en dinsdagavond naar aflevering twee van seizoen vijf van de Belgische Down The Road op NPO3 gekeken en inderdaad: de deelnemers zijn mondig, grappig, sommigen kunnen lezen, zelfs fietsen, verliefd worden. Als dit je enige venster op het syndroom is, dan zul je dat vooral met goeiige en liefdevolle knuffelberen associëren.

‘Dat doet pijn’, vertelde Duursma bij RTL Nieuws dat hem sprak over zijn aanklacht. Ouders van zwaarder beperkte kinderen ‘zien op tv voortdurend mensen allerlei dingen doen, die hun eigen kind nooit zal kunnen’.

Bad boy Bob laat zien hoe je vrouwen versiert Beeld NPO3

Klopt. De kwetsbaarste plek van veel ouders met een (verstandelijk) gehandicapt kind zijn andere kinderen met een beperking. Vooral die kinderen die iets beter lijken te functioneren dan het eigen kind kunnen soms stiekem voor de nodige hartzeer zorgen.

Wat niet wil zeggen dat Down The Road niet ontzettend lieve en aandoenlijke tv is. Het volgt een bekend stramien: gooi een groep jonge mannen en vrouwen bij elkaar, laat ze af en toe iets spannends ondernemen, en zie hoe het gaat knetteren en schitteren.

Favoriet is zelfverklaard ‘bad boy’ Bob die vertelt dat hij van de serie Baywatch heeft geleerd hoe hij vrouwen moet versieren. Volgt een fragment waarin hij heel lenig en zwoel uit een zwembad klimt en zijn hand door zijn natte haren haalt.

Of koningin van de oneliner Ellen: ‘Ik vind dat slangen veel beter moeten uitkijken voordat ze oversteken.’

Het is, voor zover ik dat kan inschatten, een respectvol programma. Presentator Dieter Coppens, een zachtaardige Belg, waagt zich niet aan geforceerd leuk gedoe. Geen tenenkrommende uitspraken zoals je die elders weleens hoort, over hoe gezellig het syndroom van Down eigenlijk is, hoe gezegend je er ook mee bent.

En toch kan ik mij de pijn voorstellen van de grote groep ouders met kinderen die niet aan dit tv-beeld voldoen. Zij zullen zich, alweer, niet gezien weten.