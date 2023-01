‘Als de personages in mijn serie Copenhagen Cowboy gewelddadig zijn, is dat uit wanhoop’

Regisseur Nicolas Winding Refn tijdens het filmen van ‘Copenhagen Cowboy’.

Wat als ik Hans Christian Andersen was? Mogelijk stellen alle Deense vertellers – schrijvers, filmmakers – zichzelf die vraag, vroeg of laat. Nicolas Winding Refn (52) deed het in elk geval, toen hij vanwege de pandemie vastzat in zijn geboortestad Kopenhagen. ‘Het was niet mogelijk om te reizen voor opnamen’, vertelt de in New York woonachtige cineast. ‘Wat zou Andersen doen als hij nu leefde, dacht ik. Wat zou ík doen als ik hem was? Copenhagen Cowboy is mijn Deense sprookje.’

Miu, het hoofdpersonage van zijn nieuwe serie, is een lykkemønt (geluksmunt). Zo wordt het androgyne meisje met mystieke krachten althans genoemd door de criminele bende die haar ‘bezit’. Ze zit opgesloten in de kelder van een bordeel – tot ze aan een wraaktocht begint, dwars door een mythische Deense onderwereld. ‘Ik wilde een superheld creëren. En ik dacht: als er echt zo’n vrouw met helende krachten zou bestaan, vandaag de dag, zou ze als een geluksmunt worden verhandeld op de zwarte markt.’

Refn debuteerde midden jaren negentig met Pusher, het eerste deel van zijn Deense misdaadtrilogie. Pas daarna ontwikkelde hij wat later zijn handelsmerken zouden worden: hyperstilering en verwrongen archetypische helden, zoals in zijn ‘neo noir’ Drive, met Ryan Gosling als stuntrijder. ‘Met Pusher vertelde ik een rauw-realistisch verhaal dat zich afspeelde in een gefictionaliseerde omgeving. Daarna wilde ik ‘onwerkelijkheden’ creëren: gefetisjeerde versies van mijn kijk op de wereld. En nu keer ik terug naar waar ik vandaan kom.’

Angela Bundalovic als Miu in ‘Copenhagen Cowboy’.

Vereiste Copenhagen Cowboy research naar echte misdaadbendes in Denemarken?

‘Je doet altijd je research. Maar uiteindelijk gaat het om emotionele integriteit. Research verschaft je als verteller wat geruststelling: het gevoel dat je weet of iets klopt of niet. Ik ben meer geïnteresseerd in emoties.’

De Deense mannen in uw serie praten niet, maar krijsen als varkens. Is de man het kwaad?

‘Je kunt er wel een patroon in zien. Ik denk zeker dat Copenhagen Cowboy raakt aan discussies over gender en representatie van mannen en vrouwen. Ik huurde enkel vrouwelijke scenaristen in voor de serie. Thuis ben ik ook omringd door vrouwen (Refn heeft twee dochters, red.): mijn leven wordt geïnspireerd door vrouwen, en in zekere zin ook gecontroleerd. Maar ik wilde vooral een serie maken waar mijn kinderen naar kunnen kijken. Met helden die een rolmodel kunnen zijn voor hun generatie.’

Er lopen een paar acteurs uit Pusher rond in Copenhagen Cowboy, onder wie Zlatko Buric, die als bijna-zeventiger nu plots faam geniet vanwege zijn rol als Russische oligarch in Triangle of Sadness van Ruben Östlund.

‘Ik werk graag met hem, hij is ook gewoon een vriend. Verder heb ik de casting voor de serie hetzelfde gedaan als bij Pusher: ik zocht vooral naar mensen uit het criminele milieu, of mensen die nooit eerder voor een camera hadden gestaan. Angela Bundalovic (heldin Miu, red.) had een klein beetje televisie-ervaring, maar was een op dat moment werkloze professionele danser. Mijn casting director vroeg: wat zoek je? Dat weet ik niet. Maar heb je dan wat aanwijzingen? Ja, ze moet Servisch spreken. En verder? Niks. Je kunt niet altijd weten wat je zoekt. Maar als we geluk hebben, zei ik, duikt ze vanzelf op tijdens onze zoektocht. Na vier maanden kwam er een tape binnen van Angela. Zij is het, zei ik meteen. Het was iets instinctiefs.’

Nicolas Winding Refn

Beschouwt u zichzelf als een Deense filmmaker?

‘Het enige moment waarop ik over mezelf denk als Deense filmmaker is als mensen me weleens vragen of ik een Nederlander ben, dus Dutch in plaats van Danish. Ik ben opgegroeid in New York en ben het product van de Amerikaanse droom. Al is het wel zo dat ik, naarmate ik ouder word, met een gezin en allerlei verantwoordelijkheden, almaar meer waardering voel voor mijn Scandinavische komaf. Ik geloof dat ik met Copenhagen Cowboy, eigenlijk voor het eerst, een mengvorm vond tussen het Amerikaanse en Deense in me.’

Geweld is een constante in uw oeuvre. Verandert uw kijk erop naarmate uw leven vordert?

‘Nee. Maar ik beschouw mijn werk ook niet als zeer gewelddadig. Ik ben wel een emotioneel mens; mijn personages reageren emotioneel. Dat kan leiden tot fysiek geweld, maar dat is dan uit wanhoop, uit noodzaak om iets te uiten. Als verteller heb ik wel een voorkeur voor werelden waarin de mogelijkheid van dood aanwezig is. De dood, en de angst voor de dood, vormen de essentie van groots drama.’

Lola Winding Refn Lola Winding Refn, de 18-jarige dochter van regisseur Nicolas, maakt haar debuut als actrice in de Netflix-serie Copenhagen Cowboy. ‘Een vader vindt zijn eigen kinderen natuurlijk altijd geweldig. Dus ik heb haar eerst wel even getest, om zeker te zijn, haar wat dialoog laten voordragen. Dat deed ze heel natuurlijk. En uiteraard was ik heel trots, de eerste draaidag.’