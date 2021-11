Als de manipulatieve Reggiani is Lady Gaga de onbetwiste koningin van ‘House of Gucci’ ★★★☆☆

Lady Gaga als Patrizia Reggiani in House of Gucci.

Rijkdom. Macht. Ze zal het allemaal krijgen, vertelt een waarzegger aan Patrizia Reggiani. Met dank aan de liefde. Zij en haar echtgenoot Maurizio Gucci kunnen de wereld veroveren, zolang ze samen zijn.

Dat klopt en dat klopt ook niet, weet de ingevoerde kijker. Het krullerige epos House of Gucci koerst namelijk af op een bekend modedrama: het moment in 1995 dat Gucci-prins Maurizio wordt neergeschoten, in opdracht van zijn ex-vrouw Reggiani.

Schaamteloos smullen, zo’n verhaal over passie en hebzucht dat zich uitstrekt over de visueel groteske jaren tachtig, en dat buit regisseur Ridley Scott optimaal uit. Zijn House of Gucci is deels soap, deels Shakespeare; deels The Godfather, deels Italiaanse komedie. Bij vlagen heerlijk hysterisch en zo kitsch als Kerstmis, met bladgoud in schoenen en een Lamborghini Countach. Vet knipogend schakelt Scott van een uitgeschreeuwd orgasme naar een bruiloft in de kerk, waar Gucci (Adam Driver) en Reggiani (Lady Gaga) elkaar het jawoord geven, terwijl je George Michaels Faith hoort.

House of Gucci draait om dit stel. Hij de onhandige, slungelige erfgenaam; zij het voortvarende, wereldwijze meisje dat eigenlijk veel beter past in het giftige Gucci-imperium, waar iedereen warm spreekt over familie en elkaar ondertussen pootje probeert te lichten. De eerste helft van de film, waarin de twee charmant voor elkaar vallen en vervolgens als powerkoppel hun positie binnen het modehuis bevechten, is intens verleidelijk.

Jeremy Irons is er, als kille pater familias met een eng dun snorretje. Al Pacino speelt zijn broer met een barokke flair waar hij zichtbaar plezier in heeft. Enige valse noot is Jared Leto, die ronduit irritant schmiert als de sukkelige neef Paolo, onherkenbaar onder protheses.

Maar de onbetwiste koningin van House of Gucci is Lady Gaga als de manipulatieve Reggiani, die als een leeuwin haar territorium bewaakt. Werkelijk elke scène maakt ze beter, met haar getoupeerde haar, hoge hakken en de schreeuwerige juwelen die ze net zo makkelijk combineert met een skipak. Ze heeft precies de juiste dosis glamour, emotie en Italiaanse filmsterseks aan de kont hangen.

Gaga is zó goed als Reggiani dat zodra die plotseling aan de kant wordt geschoven door Maurizio, het ineens gaat opvallen dat het scenario behoorlijk rammelt. Zonder haar ontbreekt het de slungelige Driver, met grote jarentachtigbril, opeens aan charme. Daarbovenop komt het volstrekt uit de lucht vallen dat hij helemaal niet zo zachtaardig is en meer visie heeft dan al die tijd daarvoor is geschetst. Alsof er een stuk ontbreekt, ergens halverwege.

‘Wat is er gebeurd met mijn Maurizio?’, jammert Reggiani, die niets van de breuk begrijpt. Inderdaad, dat vraagt de kijker zich dan eveneens af. En ook: waarom moeten we nu kijken naar fletse vergaderingen en een kleurloze minnares, terwijl we toch ook háár hadden kunnen zien?