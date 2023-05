Als de Canadese premier Trudeau op de foto gaat in het buitenland, weet je: dit levert vuurwerk op

De Canadese premier Justin Trudeau (links) geeft een hand aan de Koreaanse afgevaardigde Kim Jin-pyo, een goedlachse politicus die zeker 20 centimeter kleiner is dan de Canadees. Beeld ANP / EPA

Aha, Justin Trudeau op bezoek in Zuid-Korea. Even goed opletten nu, er gaat sowieso iets gebeuren; de Canadese premier is de ongekroonde koning van de opvallende politieke ontmoetingen. Drie maanden geleden nog begroette hij Danielle Smith, zijn belangrijkste rivaal in eigen land, met een uiterst ongemakkelijke handdruk. Halverwege veranderde die in een soort pummelige deurklinkgreep, omdat Smith op het laatste moment, nogal duivels, haar hand aanbood met de palm naar beneden. Voor Trudeau zat er blijkbaar niets anders op dan die te grijpen en zijn duim erbovenop te leggen.

Andere vermeldenswaardige momenten zijn de lachwekkend onhandige poging om in 2016 tegelijkertijd zowel de hand van Barack Obama te schudden als die van Enrique Peña Nieto, voormalig president van Mexico. En natuurlijk de beroemde ontmoeting met Donald Trump in 2017, die juist de boeken in ging als een schoolvoorbeeld. Iedereen wist dat een handdruk met de Amerikaanse president gelijkstond aan secondenlang grijnzend pijn lijden op het wereldtoneel, omdat Trump andermans hand zag als zijn persoonlijke eigendom en hem al pompend niet meer losliet. Dus toen Trudeau de trappen van het Witte Huis op liep, hield men de adem in: hoe zou dit aflopen?

De Canadees had zijn huiswerk gedaan. Terwijl hij Trump met rechts een hand gaf, duwde hij met zijn linkerhand tegen diens schouder om te voorkomen dat hij naar voren zou worden getrokken. Tot in zijn vingertoppen beheerste hij de situatie.

Kortom: je weet nooit precies wat je moet verwachten wanneer Justin Trudeau iemand begroet. Het maakt de man tot een wandelend feest voor fotografen en andere beeldmakers – en hij weet het.

20 centimeter langer

In Zuid-Korea was het vorige week de beurt aan afgevaardigde Kim Jin-pyo, een goedlachse politicus die zeker 20 centimeter kleiner is dan de boomlange Trudeau. Op videobeelden van hun ontmoeting voor de verzamelde wereldpers is te zien hoe de Zuid-Koreaan eerst op zijn tenen gaat staan om enigszins op gelijke hoogte te komen.

En dan doet Trudeau dit: hij spreidt zijn stelten van benen, zoals dansers doen wanneer ze langzaam in een split gaan zakken. Zo levert hij een beetje hoogte in, tot hij nog maar ietsje langer is dan Kim Jin-pyo.

In eigen land kreeg hij er de handen niet echt voor op elkaar, als men al begreep wat hier in vredesnaam gebeurde. ‘Wat doet-ie nóu weer?’, was de teneur op Canadees Twitter. De conservatieve pers vond het vooral beschamend – ‘wederom’, schreef het rechtse platform True North.

Beleefdheidsbenen

Maar de Zuid-Koreaanse media smolten ter plekke. Zo noemde de nationale krant Chosun het persmoment een ‘hartverwarmend tafereel’. Want in Zuid-Korea staat de pose die Trudeau hier aannam bekend als ‘manner legs’, wat ik maar even vertaal met ‘beleefdheidsbenen’. Iedere lange slungel behoort ze te hebben wanneer hij of zij in beeld komt met een kleiner persoon.

Het is dan natuurlijk de bedoeling dat de fotograaf het beeld zo kadert, dat het inderdaad lijkt alsof de twee mensen ongeveer even groot zijn. Maar online kwam ik veel voorbeelden tegen waar die beleefde benen als ultiem bewijs van fatsoen juist zichtbaar waren gebleven, net als op deze foto van Kim Jin-pyo en Trudeau.

Wist de premier uiteraard best, is allemaal uitgekiende beeldvorming. En toch moet ik zeggen dat Trudeau zijn politieke ontmoetingen tot een ware kunst heeft verheven. Juist door de ene keer zo overtuigend klungelig over te komen en de andere keer volledig beheerst, zaait hij verwarring en verwachting. Doet hij het nou per ongeluk of kan hij gewoon heel goed inspelen op de situatie? En wat gaat er de volgende keer weer gebeuren? Zo weet de Canadese premier, als het op beeld aankomt, steeds het wereldtoneel naar zijn hand te zetten.