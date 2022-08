Als de bosbeekjuffer present is, weet je dat het met de kwaliteit van de bosbeek wel goed zit

De bosbeekjuffer. Beeld Margot Holtman

Wat de betere bosbeek kan doen. Samen met Matthijs de Vos van het waterschap Rijn en IJssel slenter ik al een tijdje langs de Boven-Slinge, in natuurgebied Bekendelle bij Winterswijk, als het gesprek steeds vaker stilvalt. Uiteindelijk gaan we op een boomstam zitten om gewoon maar naar het kabbelende water van de beschaduwde bosbeek te kijken.

Dan gebeurt alles vanzelf. Tegen de dertig weidebeekjuffers voor onze neus, een dans van blauw en groen metaalglans. Op het water beekschaatsenrijders. Even verderop, langs de oever van de diep uitgesleten beek, hipt een jonge grote gele kwikstaart, de juffers zijn zijn favoriete voedsel. En op het moment dat we denken: nu kan de ijsvogel wel doorkomen, vliegt de blauwe schicht voor ons langs, met een visje in zijn bek.

Ook de bosbeekjuffer is present, een mannetje, met bijna geheel zwarte vleugels met blauwe glans, op de top van een boomwortel die boven het laagstaande water uitsteekt. Als we later nog een stukje doorlopen: nog een mannetje en een vrouwtje. Dan weet je dat dit wel zo ongeveer de ideale bosbeek is. Als de bosbeekjuffer er kan leven, betekent het dat het water koel, schoon en zuurstofrijk is, dat er variaties zijn in stroming, dat er voldoende natuurlijke obstakels zijn, dood hout in het water en wat ruige oevervegetatie.

Beeld Margot Holtman

Aan de verspreiding van de kritische bosbeekjuffer valt ook goed af te lezen hoe de kwaliteit van de beken zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het dieptepunt werd halverwege de jaren tachtig bereikt. Hier, rond Winterswijk, kwam de juffer toen alleen nog voor op deze plek, uit alle kleinere beken was hij verdwenen. Daarnaast waren er nog een paar kleine populaties in Limburg en Noord-Brabant. Oorzaken voor de achteruitgang: verontreinigd water en het kanaliseren van beken, ooit bedacht om water snel af te voeren.

De ommekeer ten goede kwam voor de bosbeekjuffer net op tijd. Rond Winterswijk zijn de veranderingen aardig gedocumenteerd. Ongezuiverde lozingen uit Duitsland en uit de landbouw werden gestopt of verminderd. Het water werd schoner en zuurstofrijker. In de jaren daarna werden stroomopwaarts kleinere beken in de oude loop hersteld, stuwen werden weggehaald, het water kon weer stromen in natuurlijke snelheden, en meanderen. Het aantal kilometers beschaduwde beek nam weer toe. Prompt keerde in al die beken de bosbeekjuffer terug. Zo mogelijk nog spectaculairder was het succes in Noord-Brabant en Limburg.

Her en der is de beek hier nu wel zowat drooggevallen. Over de Boven-Slinge, die altijd gespaard is gebleven voor kanalisering, maakt Matthijs de Vos zich niet zozeer zorgen. ‘Hier blijft de watertoevoer nog wel voldoende, en hier komt ook nog wat kwelwater omhoog. Maar de kleinere beekjes in de bovenloop vallen droog als we er geen water in pompen.’ De verdroging is overigens een extra argument om beken weer te laten meanderen. De Vos: ‘Eeuwenlang hebben we geprobeerd om water zo snel mogelijk af te voeren. Dat heeft ook nadelen gehad. En sinds kort weten we dat we nu soms het tegenovergestelde moeten doen.’

Voor de bosbeekjuffer zou het weleens een slecht jaar kunnen worden, zegt Roy van Grunsven, libellenexpert bij De Vlinderstichting, als ik hem later bel. ‘Als beekjes droogvallen is dat funest. En als het water te veel opwarmt ook, want dan daalt het zuurstofgehalte.’ Maar de soort kan inmiddels wel weer een stootje hebben. En de bosbeekjuffer is redelijk mobiel. Als het water weer gaat stromen, als het schoon is, koel en zuurstofrijk, dan weet hij de bosbeek snel weer te bereiken.