Als Channa Malkin in het Oekraïens zingt, worden emoties zichtbaar ★★★★☆

Sopraan Channa Malkin Beeld Brendon Heist

Waarom wordt er in het Russisch gezongen? De vraag, gesteld in het Oekraïens, komt uit het publiek. Met hun gastgezinnen zijn Oekraïense vluchtelingen gratis welkom in de Philharmonie, woensdagavond in Haarlem. Sopraan Channa Malkin heeft net in de Kleine Zaal de Russische liedcyclus Het kind wiegen (op tekst van de Chileense dichter Gabriela Mistral) van Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) gezongen en heet nu iedereen welkom. Rustig reageert ze op de abrupte onderbreking. Het programma, dat al langer vaststond, bevat zettingen van Russische gedichten.

Half maart was er nog ophef omdat Haarlem Russische componisten Tsjaikovski en Stravinsky in de ban zou hebben gedaan. Tijdens dit benefietconcert, een van de vele die er dezer dagen worden georganiseerd, klinken de Russen alsnog. Malkin is een kind van een Georgische vader en een in Oekraïne opgegroeide moeder. Ze draagt dit concert op, met haar handen haar zwangere buik omvattend, aan alle moeders en kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne.

In mei vorig jaar brachten Malkin, cellist Maya Fridman en pianist Artem Belogurov een album uit met dit repertoire, This Is Not a Lullaby. Speciaal op deze avond klinken er ook drie Oekraïense liederen van Denis Sichynsky (1865-1909).

De Russische teksten dreigden dus verkeerd te vallen, maar wanneer Malkins kleurrijke sopraan met fijnzinnig vibrato de zaal in Oekraïense woorden hult, zijn de emoties zichtbaar. De liederen van Sichynsky hebben de Oost-Europese melancholie en de contrastrijke ritmes van volksdansen. Het goudbruine geluid van Fridman echoot de ijle stem. Belogurov is een dienend, maar ook ietwat saai begeleider.

Het is vooral de intensiteit van John Taveners muziek die iedereen tot bewonderend zwijgen brengt. Cello en stem, zonder piano, klinken als onaards Gregoriaans-achtig gezang. Je kunt niets anders doen dan je overgeven.