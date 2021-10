Als Antoinette Lohmann een nieuw album uitbrengt, kun je maar beter luisteren. Ze is niet alleen Nederlands avontuurlijkste barokviolist, ze weet ook altijd weer bijzondere vergeten muziek uit oude manuscripten op te duiken. Op haar nieuwste dubbelalbum, te danken aan de lockdowns, staan dan ook veel cd-premières.

De eerste cd staat vol met muziek uit de Di Martinelli-verzameling, aangelegd door Guillelmus Carolus di Martinelli (1661-1728), die als violist, componist en ‘zanghmeester’ in de Lage Landen werkte. De stukken moeten vooral een pedagogisch doel hebben gediend. Opvallend is het aantal (14 van de 32) voor viool in afwijkende stemmingen. Lohmann en klavecinist Jörn Boysen stortten zich op die scordatura-stukken, onder meer van de mysterieuze componist ‘Sign. N. Goor’. Wie was die gast toch?

De tweede cd staat geheel in het teken van sonates uit de Kromeriz-collectie. Heerlijk retorisch, fantasievol spel. Het is allemaal prachtig uitgegeven met uitstekende begeleidende teksten.

Antoinette Lohmann Thesauri Inventio Klassiek ★★★★☆ Globe