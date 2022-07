Als animatiefilm Kill It and Leave This Town al ergens op lijkt, dan op een duistere versie van Fantasia ★★★☆☆

Kill It and Leave This Town

Een klein paars vlammetje in een verder inktzwarte ruimte: zo verbeeldt de Poolse animatieregisseur Mariusz Wilczynski een rokende man in het openingsbeeld van Kill It and Leave This Town. Met zijn wild getekende, soms letterlijk met plakband en verkreukeld papier gefabriceerde, zeldzaam weerbarstige duik in zijn herinneringen aan het communistische Lódź van de jaren zestig, zijn onooglijke geboortestad, won schilder en decorbouwer Wilczynski meerdere prijzen op animatiefestivals.

Die lof is te begrijpen, want als animatiefilm kent Kill It and Leave This Town eigenlijk geen gelijke. Wilczynski doet in zijn bioscoopdebuut – productietijd: veertien jaar – met Lódź wat David Lynch met Eraserhead deed voor Philadelphia: een stad recreëren waarin de sfeer zo drukkend is, de in te ademen lucht zo smerig en zwaar, dat zelfs de meest alledaagse situaties verworden tot hallucinante ervaringen.

In Kill It and Leave This Town kruipen spinnen over de grond, kleven vliegen tegen het raam en steken vissen hun koppen uit het plafond, terwijl de maker zelf – een man genaamd Mariusz – door de brokstukken van zijn verleden dwaalt. Momenten van diepe, vermoedelijk onverwerkte pijn (een bezoek aan zijn moeder op haar sterfbed) worden afgewisseld met scènes die ook van Gummbah hadden kunnen zijn. ‘Allemachtig, wat een gezeik is dit’, zegt een stokoude man die een kruiswoordpuzzel probeert op te lossen. Het totaalbeeld biedt een aaneenschakeling van flarden die misschien nog wel het best kan worden omschreven als ’s werelds somberste uitvoering van Fantasia.

Prettig kijken is het zeker niet, deze parade van lelijkheid. Maar waar de muziek niet eenduidig is – het spectrum reikt van asgrauwe punk tot gesuikerde liefdesballades – biedt ook Wilczynski’s even unieke als hermetisch gesloten beeldenbrij sprankjes van hoop.