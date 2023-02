Als alles stroomt wordt het leven beter: streamline is het design van het vooruitgangsoptimisme

Locomotief S1 van Pennsylvania Railroad, een ontwerp van Raymond Loewy Beeld University of Southern California Library/California Historical Society

Een stofzuiger in de vorm van een torpedo, auto’s met vleugeltjes, een fietshelm als een druppel en een trein als een kogel. Streamline is de vormgeving van snelheid, van aerodynamica, maar het is ook het design van het vooruitgangsoptimisme. De tentoonstelling Sneller, beter, mooier in Design Museum Den Bosch ademt in bijna elk voorwerp het geloof dat de toekomst de mens niets dan goeds heeft te brengen. Misschien is het zo dat de planeet oververhit is en Koude Oorlogen oplaaien, maar in Design Museum Den Bosch wacht de bezoeker vanaf zaterdag 4 maart een wrijvingsloze toekomst.

‘Streamline design’ was vooral groot in de jaren dertig tot en met vijftig van de vorige eeuw. Dat is de ontstaansperiode van de grote Lincolns en Cadillacs met hun tail fins en Dagmar bumpers – genoemd naar de borsten van actrice Dagmar Egnor. Een Boeing 247, de eerste van aluminium, steeg op in 1933 en schreef luchtvaartgeschiedenis, zes jaar voordat de imponerende stoomlocomotief ‘Big Engine’ van industrieel ontwerper Raymond Loewy op de rails stond. Streamline is een ideaal huwelijk waarin snelheid en schoonheid harmonieus samenleven. En als het gaat om verleidelijkheid, hebben de objecten en machines decennia later niets aan aantrekkingskracht ingeboet.

Keerzijde van die verleiding is dat deze objecten vaak in tentoonstellingen voorbijkomen. Het Design Museum was het aan zijn stand verplicht om de betekenis van streamline meer context te geven. Ze doen dat door de tentoonstelling in tijd eerder te laten beginnen én te laten doorlopen naar de toekomst. Het eerste geeft een goed inzicht in waar die fascinatie met stroomlijn vandaan komt. Het laatste toont dat streamline zeker geen voltooid verleden tijd is. Al zijn de oorspronkelijke gedachten over aerodynamica behoorlijk bijgesteld.

God ingeruild voor Darwin

Sneller, beter, mooier begint in 1809 als de Britse ingenieur George Cayley een ranke dolfijn tekent als de perfecte stroomlijn voor een scheepsromp. Het dier was volgens Cayley gemaakt door ‘een betere ontwerper dan de mens’. Daarmee bedoelde hij God, niet de evolutie. Experts op het gebied van aerodynamica uit begin 20ste eeuw verruilden God voor Darwin, maar hun fascinatie met dier en plant werd alleen maar groter. Er is een woord voor dat leentjebuur spelen bij de natuur: biomimetica. Op de tentoonstelling is de Speedo ‘fastskin’ te zien. Tests wezen uit dat niet een glad zwempak, maar juist geschubde vissenhuid sneller is doordat wervelingen langs rulle huid helpen bij de voortstuwing. In een op de haaienhuid geïnspireerd pak sleepten veel Japanse zwemmers medailles in de wacht op de Olympische Spelen van 2004.

Natuurlijk ontbreken de iconen van streamline niet. De grote Oldsmobiles en Le Sabres van General Motors zijn alleen op papier te zien, te groot voor de museumlift. Wel levensgroot is de eerste auto die in 1899 boven de 100 kilometer per uur kwam, La Jamais Contente. En de recente Red Shift van solarteam Twente. De eerste is een kogel, een vroege uitwerking van wat als ideale stroomlijn werd beschouwd. De Red Shift heeft een veel complexere, petklep-achtige vorm, niet alleen omdat er plat vlak nodig is voor zonnepanelen, ook omdat nieuwe inzichten leren dat het optimale spel tussen wind en weerstand zo veel complexer is dan wat een kogel- of druppelvorm aan effect kan ressorteren.

Ondanks het feit dat de hoogtijdagen van streamline achter ons liggen, oogt alles wat in Den Bosch te zien is nog altijd verrassend modern. Een cilindervormige stofzuiger uit 1935 van Erres past met een kleine aanpassing zo in het huishouden anno 2023. Streamline was en is het design van innovatie en wetenschap en daarmee ook impliciet van de belofte dat de mens het beter krijgt. Niet gek dat de stijlvorm populair werd in de jaren dertig, toen de wereld herstelde van de beurscrash en wel wat optimisme kon gebruiken.

In retrospectief is het misschien raadselachtig waarom dat geloof in de betere toekomst zo groot was, en bleef in de jaren die volgden. De slogan van de wereldexpo van 1939 in New York was Dawn of a new day; streamline design voerde overal de boventoon. In het paviljoen Futurama van General Motors kreeg de toeschouwer een zonnige blik op een futuristische stad. Aerodynamische auto’s die gewichtsloos voortzoeven tussen zorgeloze bewoners. Cynisch genoeg was dat expojaar ook het jaar dat Duitsland Polen binnenviel en de hele wereld in een zes jaar durend zwart gat stortte.

Sneller, beter, mooier – de vormgeving van de vooruitgang. Design Museum Den Bosch, 4/3 t/m 3/9.

8 x streamline design

Aerodynamica

Een van de weinige Dymaxions was van Leopold Stokowski, dirigent van het Philadelphia Orchestra. Beeld Bettmann Archive

1. Dymaxion, Buckminster Fuller, 1933.

De druppelvorm is lang beschouwd als de ideale, natuurlijke vorm van een romp of carrosserie: omdat die de minste wrijving, en daarmee het minste snelheidsverlies oplevert. Dat bleek in praktijk iets anders, want een druppel is alles behalve vormvast als hij valt en de zwaartekracht hem vervormt tot een soort hamburger. Maar de Amerikaanse futurist en architect Buckminster Fuller koos toch voor een druppelvorm voor de Dymaxion, een langgerekt busje op drie wielen. Ook bedoeld om ooit vliegen. Het enkele achterwiel kon 90 graden zwenken als het roer van een schip. Het ontwerp wordt gezien als een van de vijftig invloedrijkste concepten in de geschiedenis van auto-industrie, maar als vervoermiddel was het een mislukking. Tijdens de eerste publieke presentatie verongelukte de chauffeur.

2. De druppelvormige wielerhelm, ca 1989

Wielrenner Ellen van Dijk in actie. Beeld Sam Needham

Wie de druppelvormige wielerhelm heeft uitgevonden, is lastig te achterhalen. Maar sinds Laurent Fignon in 1989 met zijn wapperende paardenstaart in de afsluitende tijdrit zijn eerste plek in de Tour de France verloor aan de met een druppelhelm en triathlonstuur toegeruste Greg Lemond, is de helm niet weg te denken uit het moderne tijdrijden. Volgens kenners van de fietsaerodynamica veroorzaakt het lichaam van de renner het overgrote deel van de totale luchtweerstand. Tijdrijder Chris Boardman won vele minuten op zijn concurrenten: niet alleen met hulp van een druppelhelm, maar ook dankzij een soort van supermanhouding op het zadel.

Snelheid

La Jamais Contente, 1899. Beeld Wikimedia Commons

3. La Jamais Contente, Camille Jenatzy, 1899.

Al snel na de introductie van de eerste auto, Benz Patent-Motorwagen in 1886, nam de fascinatie met snelheidsrecords epidemische vormen aan. Waar de Benz tot 16 kilometer per uur kwam, stond de teller twaalf jaar later al op 65. In de eerste vier maanden van 1899 werd het snelheidsrecord zes keer verbeterd. De laatste keer door Camille Jenatzy die zijn kogelvormige vehikel – La Jamais Contente (Nooit Tevreden) – tot 105 kilometer per uur opjoeg. La Jamais Contente was een elektrische auto, zoals de meeste wagens in die tijd. De verbrandingsmotor brak pas begin 20ste eeuw door.

4. Big Engine, S1, Raymond Loewy, 1939.

Raymond Loewy op de locomotief Pennsylvania Railroad S1, zijn eigen ontwerp, 1939. Beeld Getty Images

Volgens overlevering kon de reusachtige Pennsylvania Railroad class S1 op het Amerikaanse spoor een snelheid van 245 kilometer per uur halen. Het is een van de iconische ontwerpen van de vader van de streamline, Raymond Loewy, een designer met een zeer breed oeuvre, van de pakjes van Lucky Strike en het CocaColaflesje tot de Amerikaanse Greyhound bussen. Goed te zien in het treinontwerp van Loewy is dat streamline sporen draagt van art-deco, de stijlvorm die veel invloed had op voor streamline. De S1 was de zwaarste locomotief ooit gebouwd en bleek kwetsbaar voor panne. Maar hij maakte veel indruk: een tijdgenoot van Loewy vond dat de trein leek ‘op een kogel die werd afgevuurd terwijl er mensen in zaten’.

Voor in huis

Torpedomodel stofzuiger van Erres, dit exemplaar is gedateerd 1954 - 1960. Beeld Collectie Museum Rotterdam

5. Erres torpedomodel, Otto van Tussenbroek, 1935.

Opeens was er in het Nederland van 1935 streamline in de huiskamer. De Erres stofzuiger, type SZ3, beter bekend als het torpedomodel, was een ontwerp van Otto van Tussenbroek, in gestroomlijnde stijl. Van Tussenbroek ontwierp naast huishoudelijke apparaten ook radio’s, vooral omdat hij vond dat zijn collega’s er weinig van bakten. ‘Hoezeer te betreuren is het onmiskenbaar feit dat bij den uitwendigen bouw van dat ‘wonder van den nieuwen tijd’ de goede smaak meerendeels toch zoo jammerlijk in het gedrang komt!’

Reclame voor Philips Philishave, 1951. Beeld Koninklijke Philips N.V.

6. Philishave, 1939, Alexander Horowitz

Eind jaren dertig leverde iemand bij het radiolab van Philips een kist af met de eerste elektrische scheerapparaten uit de VS. In een vrij moment probeerde radio-ontwerper Alexander Horowitz de Amerikaanse vinding op zichzelf uit, dat werd een bloedbad. Hij bedacht een systeem van roterende mesjes in een ronde scheerkop: de Philishave. De eerste versie was een staafmodel. Het echte succes kwam vanaf 1951 met de introductie van het gestroomlijnde ‘eitje’. ‘Uw baard is er weg van’, was de verkoopslogan. Het werd een van de grootste wereldhits van Philips, dat 400 miljoen elektrische scheerapparaten heeft verkocht.

Futurisme

Airliner No. 4. Beeld Alamy

7. Airliner No. 4, Norman Bel Geddes, 1929.

Streamline was een geweldig stijlmiddel om mensen lekker te maken voor de toekomst. Industrieel ontwerper Norman Bel Geddes introduceerde in 1929 – alleen op papier – een vliegend kasteel, de Airliner No. 4. Het was niet zozeer een vliegtuig, maar een concurrent van de oceaanstomer. No. 4 was een negendeks vliegtuig met een vleugelspanwijdte van 161 meter en bevatte galeries, podia en een hangar voor een klein vliegtuig. Dankzij enorme pontons onder de vleugels kon het op water landen. Volgens overlevering was Bel Geddes’ briefing aan zijn tekenaars voor de No. 4 simpel: ‘Get a thousand luxury lovers from New York to Paris fast. Forget the limitations.’ Het vliegende kasteel kwam er nooit. De Concorde (recordoversteek in drie uur) kwam pas veertig jaar later.

Aptera Solar Electric Vehicle, 2023.

8. Solar Electric Vehicle, Aptera, 2023.

Mobiliteit ontwikkelen op zonne-energie is een diep gekoesterde wens in de autobranche, maar de huidige worsteling van het veelbelovende Nederlandse merk Lightyear laat zien hoe lastig dat is. De claim van de Amerikaanse Aptera is dat de auto zich onderscheidt van andere elektrische voertuigen doordat het een driewieler is met een heel ander stroomlijnprincipe dan een wagen op vier banden. Het maakt de auto 2,5 keer zo energie-efficiënt als de Tesla model 3. Zonnecellen voegen aan de elektrische batterij een extra actieradius van 66 km per dag toe – althans, dat is de belofte van de Aptera.