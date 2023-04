Almere zet na Floriade-flop een streep door de plannen voor Kunstmuseum Flevoland

Pilotmuseum M. in Almere. De gemeente wil dit museum voorlopig wel openhouden. Beeld Riccardo De Vecchi

De afgelopen jaren is al volop gewerkt aan de opbouw van Kunstmuseum Flevoland. Zo is in het Weerwater bij het stadscentrum een pilotmuseum gebouwd, dat tijdens de Floriade werd geopend. Voorlopig wil de gemeente dit pilotmuseum (M. geheten) wel openhouden.

Land art en nachtclub

Het nieuw te bouwen museum zou een investering van 63,5 miljoen euro vergen en 200 duizend bezoekers per jaar verwelkomen. Het moest zich gaan richten op toegankelijke ‘immersieve kunstinstallaties’. Er zou bovendien een nachtclub in het gebouw komen. Het museum zou de collectie land art (landschapskunst) van de provincie gaan beheren, zoals de bekende sculptuur van een hurkende man van Antony Gormley.

De voorbereidingen voor het kunstmuseum werden gefinancierd door gemeente, provincie en rijk uit het ‘Fonds Verstedelijking Almere’. Bovendien kreeg Kunstmuseum Flevoland subsidie van het ministerie van OC&W. In maart liet het college de raad weten het ‘niet opportuun’ te achten het museum verder te ontwikkelen, onder meer ‘gezien het huidige tijdsgewricht’, de ‘Almeerse begroting’ en de ‘maatschappelijke uitdagingen’ van de stad.

Floriade

Het pilotmuseum heeft sinds de opening zo’n 75 duizend bezoekers ontvangen, deels tijdens de Floriade. Het afficheerde zich expliciet als jong en toegankelijk en richtte zich ook op kunsteducatie. Op Instagram stelde het zich voor: ‘Voor M. is kunst meer dan Van Gogh, Rembrandt of Mondriaan. Dat is Kunst 1.0. Voor ons is kunst je moeder, je mattie en jij zelf.’ De lokale fracties van Denk en 50Plus wilden ook dit pilotmuseum graag stoppen en het gebouwtje verkopen. Daarmee ging de gemeenteraad niet akkoord.

Jos van Hulst, voorzitter van het Directie Overleg Culturele instellingen Almere, betreurt het stopzetten van de museumplannen: ‘Vanuit de ambities die deze stad heeft, vind ik het onvoorstelbaar. Wat voor stad wil Almere nu eigenlijk zijn? Het probleem is dat de gemeente het museum niet ziet als een investering, maar alleen als kostenpost.’ Toch viel het besluit voor Van Hulst niet onverwacht: ‘Na de falende Floriade en de mislukte riolering in de wijk Oosterwold voelde ik dat er een zwaard van Damocles boven de stad hing.’

GroenLinks had de stappen naar een kunstmuseum liever voorgezet. ‘Wij zeggen niet: bouw nu direct dat kunstmuseum. Maar wel: ga door met het uitzoekwerk’, aldus fractievoorzitter Jaap Steenkamer. ‘Wat moet dit gaan kosten? Wat verwachten we ervan? Nu blijft het museum een abstractie. Het businessplan is niet eens in de raad besproken.' Steenkamer vindt het besluit van het college ook een vreemd signaal naar de provincie en de rijksoverheid: ‘Er is geen directe reden om er nu mee te stoppen, de redenering van het raadsvoorstel is vaag. Maar er wordt gezegd: dit is uitstel, geen afstel. Ik hoop dat dat zo is.’

Denise de Boer is sinds begin 2020 aangesteld als kwartiermaker en projectdirecteur het nieuwe kunstmuseum in Almere. Zij laat in een reactie weten dat het een uitdaging is het pilotmuseum voort te zetten zonder lange termijn perspectief. Ze verwacht in de zomer meer duidelijkheid te hebben over het vervolg, na overleg met de overige betrokkenen bij Fonds Verstedelijking Almere.