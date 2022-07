Alles wat trio Acoustic Unity bijzonder maakt, komt voorbij op het album Elastic Wave ★★★☆☆

De Noorse drummer Gard Nilssen geldt als een van de veelzijdigste en productiefste jazzmuzikanten van Europa. Hij is vooral bekend van het Supersonic Orchestra, en maakt nu voor ECM zijn debuut als bandleider, met Acoustic Unity. Een trio met naast Nilssen rietblazer André Roligheten en contrabassist Petter Eldh. Elastic Wave is het vierde album van dit trio en alles wat hun muziek bijzonder maakt komt erop voorbij. De aangenaam klinkende melodielijnen als basis voor improvisatie. De dynamische drumpatronen van Nilssen en het stuwende, solide baswerk van Eldh zijn de basis waarover Roligheten zijn rieten blaast. Componeren doen ze alle drie en Eldhs Altaret is meteen al een wijsje dat je niet loslaat. Maar het is een beetje jammer dat de heren niet de tijd nemen voor langere improvisaties, waar de meeste stukken zich hier juist zo goed voor lenen. Alsof ECM heeft gevraagd alles een beetje kort te houden en de vijf minuten per compositie niet te overschrijden. Maar goed, er wordt fraai gespeeld en als Roligheten in The Other Village tegelijk de tenor- en sopraansax in de mond neemt, veer je toch even op.

Gard Nilssen Acoustic Unity Elastic Wave Jazz ★★★☆☆ ECM Records