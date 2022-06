Alles wat Ilya Kaminsky schreef wordt met de oorlog in Oekraïne schrikwekkende werkelijkheid

Volgend weekend vindt het internationaal poëzie-evenement Poetry International plaats en is Rotterdam voor heel even een heel klein beetje Odesa. Een van de belangrijkste dichters van de afgelopen twintig jaar komt dan naar het festival: Ilya Kaminsky. Overal waar deze Oekraïens-Amerikaanse dichter door de straten gaat, gaat ook altijd iets van Odesa met hem mee. De dichter, die in 1977 in de Oekraïense havenstad werd geboren, verliet die plek in 1993. Maar de stad heeft hem nooit verlaten. Waar hij loopt, is het alsof de straten veranderen, alsof ze, zoals hij zelf in een ontroerende Elegie voor Joseph Brodsky schrijft, ‘plotseling cyrillisch kennen.’

Waar hij kijkt, ziet hij stemmen; het gevolg van een verkeerde diagnose door een Sovjet-dokter. Toen Kaminsky amper 4 jaar oud was meende de arts dat het jongetje dat voor hem stond slechts verkouden was – het bleek de bof te zijn. Daardoor gaat hij inmiddels vier decennia nagenoeg doof door het leven. Die ervaring zou de basis vormen voor een diep indrukwekkende bundel, Deaf Republic, waarin de burgers van een onbekende stad op de dood van een doof kindje reageren door zelf hun oren te sluiten. ‘Doofheid trekt door ons heen’, beseffen de mensen, ‘als een politiefluitje.’

Uit die bundel komt ook het gedicht dat de laatste tijd veel op sociale media is rondgegaan (een vertaling van Menno Wigman, uit 2013): ‘We waren gelukkig tijdens de oorlog.’ Een gedicht dat een schuldgevoel ademt, omdat men ondanks alles nooit genoeg kan doen tegen oorlogsgeweld en men dus maar doorgaat met het leven: ‘in de straat van geld in de stad van geld in het land van geld, / ons grootse land van geld, waren we (vergeef ons) // gelukkig tijdens de oorlog.’ Het gedicht dat werd geschreven in het jaar dat de oorlog in Irak begon ademt nu, net als toen, ongekende actualiteit. Dat komt omdat het vanuit een particuliere ervaring naar een universeel gevoel van schuld beweegt. Wie kent niet die doofheid voor wat elders gebeurt?

Maar Kaminsky schreef vaker en ook al eerder over oorlog. In de eerdere, minstens zo indrukwekkende bundel Dancing in Odessa schrijft hij: ‘Wat is herinnering? wat doet een lichaam gloeien: / een appelboomgaard in Moldavië en de school wordt / gebombardeerd’.

Alles wat Kaminsky schreef wordt nu schrikwekkende werkelijkheid. Ga hem dus zien, op Poetry International. Op zaterdag 11 juni wordt daar bovendien een opmerkelijke traditie voortgezet. Dan wordt onthuld welke dichtregel van Kaminsky op een vuilniswagen komt te staan. Vanaf dan zal er altijd een stukje Odesa in Rotterdam zijn.