Alles op een rijtje: hoe vaak gingen we vorig jaar naar de bioscoop, en naar welke films?

'Top Gun: Maverick', de best bezochte film in Nederland van 2022.

Eerst maar het goede nieuws bij de presentatie van de jaarcijfers van de bioscopen, dinsdagochtend in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Het bezoekerstotaal steeg met 75 procent ten opzichte van een jaar eerder: van 14,3 miljoen kaartjes in 2021 naar 25 miljoen in 2022. Een reuzensprong vooruit. Zo schoot ook het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking omhoog: van dat vermaledijde 0,8 van een jaar geleden (het laagste aantal ooit gemeten in de Nederlandse bioscoopgeschiedenis) tot het huidige 1,4. En er werd in totaal 258 miljoen euro aan omzet uit de kaartverkoop behaald, ruim 115 miljoen euro meer dan in 2021.

Maar het dal van waaruit de Nederlandse bioscoopsector precies een jaar geleden de klim omhoog inzette, toen de bioscopen na een zoveelste sluiting eindelijk weer open mochten, was dan ook diep. En om de cijfers van voor de pandemie te evenaren, toen de bioscopen piekjaren beleefden, is er in 2023 nóg zo’n spectaculaire stijging nodig.

Van een jubelstemming was dan ook geen sprake tijdens de traditionele nieuwsjaarsreceptie van de Nederlandse filmwereld, waar de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de brancheorganisatie Filmdistributeurs Nederland (FDN) dinsdag de cijfers presenteerden. Maar hoop is er wel, benadrukt NVBF-vicevoorzitter Ron Sterk, tevens algemeen directeur van de Nederlandse Vue-bioscopen. ‘De Kerst was goed, Avatar breekt records. Men wil ons nog! De mensen gaan weer. En niet alleen naar de grote Amerikaanse films, zoals Top Gun: Maverick, Minions: The Rise of Gru of Puss in Boots 2. Een film als Triangle of Sadness doet het ook fantastisch. Afgelopen vrijdag en zaterdag uitverkocht bij onze nieuwe bioscoop in Enschede. Dan voel je: het leeft weer.’

Een jaar geleden rond deze tijd was alles nog onzeker. Sterk: ‘Een donkere periode. Terwijl in Duitsland en België de bioscopen al volstroomden voor Spider-Man: No Way Home zaten wij thuis, konden we niks doen. Als zo ongeveer het enige land zaten we nog in een lockdown, samen met China.’

'Soof 3', de best bezochte Nederlandse film van 2022.

Grote titels

Inmiddels gaat het herstel van de Nederlandse bioscoopmarkt ongeveer gelijk op met de ons omringende landen. En ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje liggen de stijgende bezoekersaantallen nog wel ruim beneden het peil van voor de pandemie. Sterk: ‘Maar er is meer vertrouwen nu, ook omdat we beter zicht hebben op de titels die in aantocht zijn. Dat was vorig jaar anders. Tom Cruise liet zien dat het weer kon, met Top Gun: Maverick. Maar later in 2022 stokte de toelevering: vooral in het najaar viel het tekort aan grote titels op. Dat is nu anders: voor 2023 zien we echt weer een breed aanbod. Van Christopher Nolans Oppenheimer tot gewoon weer Tom Cruise, nu met een nieuwe Mission: Impossible. En ook The Super Mario Bros. Movie en Barbie.’

Gedurende de covidjaren wisten Nederlandse films in eigen land een substantieel marktaandeel te veroveren, ook vanwege het gebrek aan Amerikaanse titels. Dat aandeel kromp iets in 2022, zoals verwacht. Sterk: ‘Maar met 16 procent zien we nog altijd een goed marktaandeel voor Nederlandse films.’

'Good Luck to You, Leo Grande', de best bezochte film in filmtheaters/filmhuizen van 2022.

Soorten films

Wat opvalt: bij zowel de grote Amerikaanse titels als de Nederlandse zijn het vooral vervolgdelen die de kar trekken: films, sequels, die voortborduren op een bestaand (film)merk. Ook heeft het Nederlandse drama, of de meer artistieke Nederlandse film, de weg uit het coviddal duidelijk nog niet ingezet. Het best bezochte Nederlandse (rouw)drama in 2022 is Zee van tijd, de openingsfilm van het afgelopen Nederlands Film Festival, die in totaal 45 duizend bezoekers trok. NVBF-vicevoorzitter Sterk: ‘Soof 3, Bon Bini Holland 3 en Costa!! halen ook nog niet op wat ze eerder deden, maar het zijn wel respectabele cijfers. De Tatta’s doet het ook verrassend goed. Films om te lachen, komedies. Al was Soof 3 zeker wel dramatisch (in het derde deel krijgt Soof kanker, red.). En de familiefilm Knor heeft het ook echt heel knap gedaan (inmiddels ruim 100.000 bezoekers, red.). Goeie marketing, heel slim werk van de producent en de distributeur. Knor was echt zo’n titel met een lange adem.’

Afgelopen zomer liet de NVBF onderzoek doen onder regelmatige bioscoopbezoekers, om uit te vinden waarom die sinds de pandemie al wel of nog niet de weg terug naar de theaters vonden. ‘De belangrijkste reden om nog niet te gaan was: ik heb nog zoveel in te halen met familie, vrienden. Mensen wilden eerst weer uit eten, eerst weer eens naar een festival. Het bioscoopbezoek werd zo nog even vooruitgeschoven. Ik vond dat een heel plausibele verklaring. Nu gaan ze weer.’

Best bezochte films in 2022 1 Top Gun: Maverick (1.265.568 bezoekers)

2 Minions: hoe Gru superschurk werd (1.191.060)

3 Spider-Man: No Way Home (950.802)

4 Avatar: The Way of Water (877.441)

5 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (648.943)

6 Jurassic World: Dominion (640.823)

7 Doctor Strange in the Multiverse of Madness (622.971)

8 Ticket to Paradise (578.263)

9 Black Panther: Wakanda Forever (564.461)

10 Thor: Love and Thunder (564.027)

Top-10 Nederlandse films in 2022 1 Soof 3 (497.228 bezoekers)

2 Bon bini Holland 3 (440.259)

3 Costa!! (261.010)

4 De grote Sinterklaasfilm: gespuis in de speelgoedkluis (258.661)

5 De allergrootste slijmfilm (215.566)

6 De club van Sinterklaas en de race tegen de klok (210.142)

7 De Tatta’s (192.006)

8 De Bellinga’s: huis op stelten (167.196)

9 De piraten van hiernaast: de ninja’s van de overkant (138.719)

10 Marokkaanse bruiloft (136.907)