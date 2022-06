Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft

File op de A1. Beeld ANP

Handelaren in nieuws moeten telkens iets nieuws te melden hebben: nieuwe trends, nieuwe gewoonten, nieuwe ontwikkelingen, nieuw nieuws. Maar van alle trends is de grootste dat het meeste bij het oude blijft, of na een klein uitstapje naar iets nieuws schielijk terugkeert naar hoe het altijd al ging. De mensheid draait vaker in cirkeltjes dan je zou denken, wanneer je het nieuws leest over alle dingen die anders zijn geworden.

Luister maar naar de fileberichten: niks massaal permanent thuiswerken of ‘anders omgaan met mobiliteit’ en ‘lessen geleerd van corona’, het is gewoon weer overal net zo druk als het altijd is geweest en stapvoets bij Roelofarendsveen. Niet alleen op krankzinnige dagen, zoals aan de vooravond van het Hemelvaartsweekend (1.120 kilometer langzaam rijden, dat is naar Parijs en terug, plus een hoop extra kilometers voor verdwalen), maar ook gewoon midden op de dag, wat volgens de ANWB mede te maken heeft met het stijgende aantal vitale jong-gepensioneerden. Een kwart van de autobezitters is inmiddels 60-plus en gaat graag overdag een stukje rijden – of nou ja, stilstaan. Ook in tijden van benzine voor oorlogsprijzen. Dat laatste zou je een nieuwe trend kunnen noemen.

Pak de verkeerscijfers en prognoses erbij en lees: in 2022 legt rijdend Nederland na het jaartje stilstand tijdens corona alweer net zoveel asfaltkilometers af in de personenwagen als in 2019. Dat wordt in de komende jaren alleen maar meer volgens het Kenniscentrum voor Mobiliteitsbeleid, mede dankzij de 60-plussers van hierboven. De groei in afgelegde personenkilometers ‘overtreft de verwachtingen’, schrijven de economen van ING. Waarmee we misschien toch een soort van trend te pakken hebben.

Vergaap je aan de gebeurtenissen op een congres van de leden van de VVD en hoor: ze willen terug naar 130. Eerherstel voor hun totempaal die roemloos omviel in de commotie over stikstofdepositie en CO2-reductie, toen de maximumsnelheid overdag op de snelwegen werd verlaagd. Dus koos een meerderheid van de VVD-leden op het congres voor rondjes draaien op de rotonde, terug naar hoe het even is geweest. Met maximaal 100 kilometer per uur rijden op de snelweg ‘wordt geen boer gered’, gaf het VVD-lid dat het oproer leidde als verklaring voor dit nostalgische verlangen. Dat is naast vermoedelijk onwaar, lomp en buitengewoon onaardig voor boeren ook duur: het gemiddelde verbruik per kilometer stijgt bij hogere snelheden aanzienlijk.

Nieuwste nieuws over het oude dat terugkeert: er is wederom een coronagolf in de maak.