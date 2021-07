Alles klopt op Wonderfeel, van de gesmeerde organisatie tot het hoge niveau van de artiesten ★★★★☆

Saxofonist Kika Sprangers speelt met de strijkers van Pynarello op Wonderfeel. Beeld Melle Meivogel

Niet leuk aan Wonderfeel is het moeten kiezen. Ga je voor het Nederlands Kamerkoor met polyfone bewerkingen van liederen van Alma Mahler, dan mis je het Asko|Schönberg in componist Huang Ruo’s pandemieklaaglied, A Dust in Time. Je zitplaats verlaten halverwege een optreden mag niet, dus dat wordt keuzestress.

Verder geen klachten over het klassieke openluchtfestival in ’s-Graveland, vlak bij Hilversum. Alles klopt, van de gesmeerde organisatie tot het hoge niveau van de artiesten. Zelfs het weer werkt mee.

Tijdens de persconferentie van 9 juli, toen meerdaagse festivals tot in elk geval 14 augustus werden verboden, leek het kantje boord of Wonderfeel kon doorgaan. Doordat bezoekers niet op het festivalterrein overnachten, bleek dat mogelijk. Sowieso was er vóór 9 juli al een ‘coronaslanke’ editie bedacht, waarbij elke dag werd opgedeeld in twee ‘shifts’, een overdag en een ’s avonds. Op die manier konden zo veel mensen als mogelijk toegelaten worden.

Daarbovenop kwam de regel van de verplichte vaste zitplaatsen, waaraan het gros van het publiek zich netjes houdt. Zeker als de broers Eduard en Thomas Preda met hun jazzy klassiek furore staan te maken. Op respectievelijk piano en basgitaar laten ze Chopin net zo ongeremd swingen als Elvis Presley. Even verderop, in de late schemering, ontlokt Ballaké Sissoko toverachtige klanken uit de kora, een harp uit West-Afrika.

Dat is het mooiste aan Wonderfeel: de uiteenlopende programmering. Uitbundig of ingetogen, groot of klein, vertrouwd of verrassend. Hits uit de klassieke top-100, zoals Ravels Boléro (door een kwartet van cello’s) ontbreken niet. Maar je kunt ook vrijwel vergeten componisten ontdekken, zoals de Engelse gebroeders Eccles door middel van de luit en viool van het duo Thomas Dunford en Théotime Langlois de Swarte.

Als je even een pauze nodig hebt, kun je wandelen tussen de weilanden waar de drie podia zijn opgebouwd. De lommerrijke beukenlanen op het landgoed Schaep en Burgh bieden rust en verkoeling.

Eduard (links) en Thomas Preda (rechts). Beeld Melle Meivogel

Muisstil zit het publiek rond het kleine podium te luisteren naar de accordeonist Vincent van Amsterdam. Hij speelt alle delen van de Goldbergvariaties van Bach in drie blokken verdeeld over een dag. De concentratie is niet minder voor de eigentijdse symfonische jazz van Kika Sprangers. In No Man’s Land, voor saxofoon, ritmesectie en strijkers, laat ze als componist een originele eigen stem horen en als saxofonist fluweelachtige solo’s.

Ze is niet de enige musicus die eigen werk ten gehore brengt. Pianist Thomas Beijer begeleidt sopraan Laetitia Gerards in zijn liederencyclus A Lock Without a Key. Beijers muzikaal idioom is net zo beeldend als zijn teksten. In vijf liederen bestrijkt hij een heel scala aan stemmingen, van ontgoocheld tot manisch tot verslagen. Gerards zingt met overgave en kraakheldere dictie.

Met violist Noa Wildschut vormen Beijer en Gerards een gouden trio. Hun uitvoering van onder meer filmmuziek van Darius Milhaud, de Danse macabre van Saint-Saëns en een verschroeiende tango van Piazzolla is verpletterend virtuoos.

Even memorabel is de Nederlandse première van They Have Waited Long Enough, drie cantates voor zangstem en strijkkwartet over vrouwen uit de Griekse oudheid. De titel is een citaat van de Engelse schrijver en comedian Natalie Haynes, die mythen uit het vrouwelijke oogpunt hervertelt. Haynes is zelf aanwezig om het werk op haar erudiete en humoristische manier in te leiden.

De opstelling van Wonderfeel: festivals mogen voorlopig alleen met vaste placering doorgaan. Bezoekers van klassieke concerten zijn vaak niet anders gewend dan te zitten bij een optreden. Beeld Juri Hiensch

In het eerste deel gebruikt componist Aftab Darvishi de fluitachtige duduk om zowel de verleidelijkheid als de kwetsbaarheid van de tovenares Circe te beschrijven. De bedrogen, wraakzuchtige Medea van Annelies Van Parys staart in een bodemloze put vol onthutsende dissonanten. In de monoloog van de schrandere Penelope, de vrouw van Odysseus, geschreven door Calliope Tsoupaki, dreigen de verborgen gevoelens steeds over te koken, maar uiteindelijk overheerst de waardigheid.

Sopraan Katharine Dain vertolkt de drie personages magistraal en indringend. Als invaller leerde ze haar partij in slechts vier dagen. Daarbij valt festivalkeuzestress in het niet.

Finse editie Wonderfeel is een driedaags buitenfestival voor klassieke muziek à la Lowlands. Het wordt sinds 2015 gehouden op de buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland. Vorig jaar zou voor het eerst Wonderfeel Helsinki plaatsvinden, maar wegens corona werd zowel de Nederlandse als de Finse editie afgelast. Dit jaar gaat het eerste internationale Wonderfeel wel door, tussen 20 en 22 augustus, als onderdeel van het jaarlijkse Helsinki Festival. In het park Tokoinranta, gelegen aan de Eläintarhanlahti-baai, zullen artiesten optreden als de pianist Víkingur Ólafsson, de jazztrompettist Verneri Pohjola, het vocaal ensemble Theatre of Voices en, uit Nederland, violist Diamanda Dramm.