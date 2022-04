Alles klopt in de kolossale balletproductie Raymonda, behalve het dunne verhaaltje ★★★★☆

Young Gyu Choi als Abd al-Rahman en Maia Makhateli als Raymonda in Raymonda door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest Beeld Marc Haegeman

Het mag een wonder heten dat de kolossale balletproductie Raymonda (1898, Sint-Petersburg), waaraan door man en macht vier jaar achter de schermen is gewerkt, in volle omvang en met alle pracht in Amsterdam van het podium straalt. Het is gelukt, in een voorjaar waarin de coronacrisis nog na-ijlt en de band met (door de staat gesponsorde) Russische cultuur door de oorlog in Oekraïne onder een vergrootglas ligt. Het voltallige danserstableau van Het Nationale Ballet blijkt zo goed in vorm, dat de tijdelijk dichte theaterdeuren niemand meer in de benen lijkt te zitten.

Dat is belangrijk, want deze door Rachel Beaujean vernieuwde, 19de-eeuwse balletklassieker – de minst bekende uit het rijtje van Zwanenmeer, Sleeping Beauty en Notenkraker & Muizenkoning – is een totaalkunstwerk; ieder palletje moet in het juiste slotje vallen. Van de imponerende bezetting van de veeleisende hoofdrollen en het leger aan bijrollen tot de briljante verzameling van 450 kostuums (ontwerp Jérôme Kaplan) met een verfijnde balans in fluwelen, hoofse, oriëntaalse en bloemige motieven. Om nog maar te zwijgen van de stuwende compositie (van Aleksandr Glazoenov), vol Russische volksmuziek, dromerige melancholie, Moorse melodieën en Hongaarse dansen.

Het Balletorkest maakt er epische panorama’s van. Alles klopt in Raymonda. Behalve het dramatische conflict in het dunne verhaaltje.

Semyon Velichko als Jean de Briennen in de droomscène tijdens Raymonda door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest Beeld Marc Haegeman

Weliswaar is Raymonda, nichtje van een Hongaarse gravin en kleindochter van een Hongaarse groothertog, in deze vrouwvriendelijke versie door Het Nationale Ballet niet meer willoos uitgehuwelijkt aan de witte kruisridder Jean de Brienne. Zij kiest zelf voor de Saraceense strijder Abd al-Rahman. Het dramatische conflict tussen culturen en religies delft daarbij echter wel het onderspit. Niemand raakt in verwarring wanneer zij het oriëntaalse vuur van de verovering verkiest boven de hoofse ijdelheid van traditionele banden. Het duel tussen De Brienne en Al-Rahman, is dan ook met sabels en zwaarden binnen mum van tijd geslecht. Diplomatie tussen west en oost voert de boventoon.

Neemt niet weg dat het een waar genot is te zien hoe de expressieve Maia Makhateli als een zelfverzekerde Raymonda haar perfecte balans houdt in alle fysiek uitdagende solo’s, entrees en variaties. Of ze nu vanuit rust beheerste relevé’s op spitzen laat overgaan in een reeks loepzuivere pirouettes of zich in de meest complexe lichaamsposities laat liften door de ijzersterke Young Gyu Choi. Hij vertolkt de rol van Abd al-Rahman met zo’n overtuigende flair dat sprongen en tilwerk hem bijna geen inspanning lijken te kosten. Ondertussen verliest hij de relatie met zijn tegenstrever, partner of publiek nooit uit het oog. Solist Semyon Velichko moet het als De Brienne vooral hebben van gedanste kameraadschap met zijn entourage in de eerste akte, voordat hij Raymonda in nachtelijke visioenen verliest aan zijn rivaal in een magistraal vormgegeven droomscène.

En dan vertolken al die andere prachtdansers nog hun levendige aandeel in Mazurka’s, Spaanse dansen, sabeldansen en de beroemde Grand Pas en Pas Classique Hongrois in de derde akte. Huwelijk gezegend, diplomatie geslaagd.

Raymonda Dans ★★★★☆ Door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest. 3/4, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam. Daar t/m 23/4.