Alles klonk verfijnd aan het kwartet rond Benjamin Lackner in LantarenVenster ★★★★☆

Benjamin Lackner

Ze hadden nog nooit met elkaar gespeeld, zo vertelde pianist Benjamin Lackner, toen ze anderhalf jaar geleden de studio in gingen voor wat het het wonderschone album Last Decade zou worden. De Duitser werkt al twintig jaar vooral vanuit New York en maakte een aantal trioplaten waarop ook bassist Jérôme Regard te horen was, maar de samenwerking met de Noorse trompettist Mathias Eick en drummer Manu Katché voor zijn debuut op ECM Records was nieuw.

En juist voor Eick en Katché waren we donderdag naar Rotterdam gekomen, want op een paar meter afstand van Katché zitten voordat die dit voorjaar achter Peter Gabriel in grote arena’s gaat spelen, is bijzonder. En Eick mag dan wel regelmatig met zijn eigen band naar Nederland komen, om hem zonder elektronische vervorming te horen is ook weleens mooi.

Zingen kan hij trouwens ook, zo bleek toen hij een enkele keer zijn stem als harmonie-instrument inzette. Prachtig ook hoe Lackner en Eick elkaar vonden in het melodisch fraaie Camino Cielo. Alles klonk in LantarenVenster verfijnd. De elegante piano-touch van Lackner in zijn sobere, soepele spel spel, bijvoorbeeld, of het strijken met de brushes van Katché over zijn verzameling koperwerk. En dan die blijmoedige blikken tussen pianist en drummer. Het leek wel alsof ze net zo genoten van hun beheerste maar rijke samenspel als het publiek.

Halverwege het concert verving Katché zijn brushes voor stokken, wat bijna ongemerkt heel handig voor iets meer dynamiek zorgde. Hij pakte net als bassist Regard even zijn solo-moment terwijl Lackner en Eick minzaam toekeken. De pianist zette als bandleider de lijnen uit, maar Lackner leek zich net als het publiek bewust van het feit dat hij dit stel topmuzikanten niet snel nog een keer bij elkaar kan krijgen.