Alles klinkt weloverwogen en verzorgd en toch spontaan in Hänsel und Gretel van de Nederlandse Reisopera ★★★☆☆

Hänsel (Dorottya Láng) en Gretel (Sarah Brady) vinden de snoepvoorraad van de heks. Beeld Marco Borggreve

Een ouverture ensceneren is een kunst op zich. Sommige regisseurs hebben aan de muziek die voorhanden is niet genoeg en voegen vooraf een stuk zwijgend toneel toe. De sprookjesopera Hänsel und Gretel van de Nederlandse Reisopera begint met een voorbeeldig geënsceneerde ouverture die je meteen het verhaal intrekt.

In een animatie met silhouetten van studio Tiny Giants zien we de trouwdag van de ouders van Hans en Grietje. Dan een gelukkig jong gezin. Vervolgens de begrafenis van de moeder en de tweede trouwdag van de vader, allemaal begeleid door wondermooie klanken uit de orkestbak.

Want wat speelt het Noord Nederlands Orkest de muziek van de Duitse componist Engelbert Humperdinck (1854-1921) fantastisch, de koperblazers rond van toon, de strijkers mollig en sierlijk tegelijk. En wat kan de Belgische dirigent Karel Deseure expressieve middelen zoals dynamiek en accenten goed doseren. Alles klinkt weloverwogen en verzorgd, en toch spontaan: de huppelende kinderliedjes, de stekelige heksenrit, de sprookjesachtige passages die een geïdealiseerde kindertijd verklanken.

In de openingsscène zien we het erbarmelijke flatje waar het gezin nu woont. Onooglijke vochtplekken, kapotte ramen en aftandse meubels. Hoe kon het zover komen? Misschien door oorlog. Later, als de kinderen op weg zijn naar het bos om aardbeien te plukken, zien we videobeelden van een verloederd trappenhuis en een door een ramp geteisterde stadswijk.

In het prachtig vervaardigde decor van Gary McCann, die ook tekent voor de fantasierijke kostuums, is er weinig bewegingsruimte. Dat onderstreept de armoede, maar het creëert voor regisseur Paul Carr een probleem, want volksliedjes en dansjes zijn kenmerkend voor het eerste bedrijf.

Eerst wanneer Hänsel en Gretel met elkaar dollen (‘Broertje, kom, dans met mij’) en vervolgens wanneer hun vader aangeschoten naar huis komt met, onverwacht, een tas vol boodschappen (‘Rallalala, hopsassa!’). De zangers doen hun best om opgetogen rond te springen en dwarrelen, maar de beperkte ruimte staat hen in de weg.

Dat heeft gelukkig geen gevolgen voor hun zangprestaties. Dankzij resonerende stemmen als die van Eddie Wade en Anna-Maria Dur, die de vader en stiefmoeder spelen, hoor je hoeveel Humperdinck van Richard Wagner heeft geleerd zonder hem slaafs te imiteren. Hänsel en Gretel worden sterk vertolkt door respectievelijk Dorottya Láng (die de rol tijdens de tournee deelt met Maya Gour) en Sarah Brady. Geen van beiden heeft een kinderlijke klankkleur, wat past bij deze versie waarin de broer en zus al pubers zijn.

Het hoogtepunt van deze opera is meestal de feeërieke nachtscène in het bos en deze productie stelt hierin niet teleur. De heks woont hier niet in een huisje van speculaas, maar in een verlaten pretpark waar de kinderen ooit met hun ouders kwamen.

Dus wanneer het niezende Zandmannetje (Kelly Poukens) ze met toverzand naar dromenland stuurt, vliegen ze hemelwaarts met een troep zwanenbootjes door een regen van donsveren. Maar niet voordat de stemmen van Láng en Brady smeuïg vermengen als warme chocolademelk en slagroom in het avondgebed, Abends, will ich schlafen geh’n.

Een onthoofd clownsstandbeeld en een kapotte draaimolen beloven dat we lekker gaan griezelen als de heks tevoorschijn komt, maar de afgedankte, aandachtszieke dragqueen van tenor Michael Smallwood roept eerder meewarigheid dan angst op.

Het dreigen dat ze de kinderen in baksels gaat veranderen lijkt slechts een deel van haar quasisexy, bizarre act. Wil deze heks de kinderen opeten of entertainen? De regiekeuze om van de heks geen enge figuur te maken haalt de spanning uit de ontknoping. Als Gretel haar in een popcornmachine duwt, voelt dat als een anticlimax.

Gelukkig is er nog de hartverwarmende finale met het koor van kinderen die uit de zwartgelakte klauwen van de heks zijn bevrijd. Laat de bedenkingen van de recensent u er niet van weerhouden om naar deze fraai vormgegeven muzikale traktatie te gaan. Aan de realiteit ontsnappen in een popcorn-en-peperkoek-fantasie: wie heeft daar op dit moment geen behoefte aan?

Koning van de sprookjesopera Engelbert Humperdinck is de onbetwiste koning van de sprookjesopera vanwege de populariteit van Hänsel und Gretel (1893), maar er kwamen meerdere op sprookjes gebaseerde composities van zijn hand. Hänsel begon als een toneelstuk van Humperdincks zus Adelheid Wette waarvoor hij een aantal liederen schreef. Hun bewerkingen van Sneeuwwitje en De wolf en de zeven geitjes behoren tot hetzelfde toneelgenre, het Liederspiel. Verder schreef Humperdinck twee andere sprookjesopera’s. Dornröschen (Doornroosje), met een onnodig ingewikkeld libretto, was zijn grootste theatrale fiasco. Königskinder, zijn op een na belangrijkste stuk, is deze maand te zien bij de De Nationale Opera (6 t/m 22/10). Voormalig chef-dirigent Marc Albrecht, onder meer geprezen voor zijn interpretatie van de opera’s van Richard Wagner, dirigeert dit duistere sprookje met onmiskenbaar Wagneriaans DNA.