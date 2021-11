Alles klinkt even sober en klein op het bloedmooie nieuwe indie-album In Your Hands van Lewsberg★★★★☆

Mogen we ieder jaar een Lewsberg album? Voorlopig voldoet het Rotterdamse trio aan de vraag. In Your Hands is deel drie in een reeks bloedmooie indie-albums in de sfeer van The Feelies en vooral The Velvet Underground. De liedjes zijn nog wat kaler geworden, de zang van Arie van Vliet nog melancholieke. In het openingsliedje Departure is er de fraaie zang van Shalita Dietrich.

Mooi is ook de ruimte die Van Vliets viool hier krijgt. Alles klinkt even sober en klein. De liedjes ademen, er wordt beter gewerkt met stilten en rustpunten. Het rammelende, wat dreinerige van de eerste albums is verdwenen. Ervoor in de plaats zijn mooie verstilde popliedjes gekomen, die dankzij Van Vliets zachte dictie en het Mo Tucker-achtige slagwerk onmiddellijk als van Lewsberg zijn te duiden.

Lewsberg In Your Hands Pop ★★★★☆ Lewsberg Records