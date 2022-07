Alles klaar? Quizzen maar! Het is week 3 van onze zomerquiz

Als het goed is (en dat is het), heeft u de afgelopen weken al twee woorden verzameld. Gaat u er maar eens goed voor zitten, want het derde woord is slechts dertien vragen van u verwijderd.

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze derde week hebben we dertien vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die dertien letters kunt u een woord maken. Na zes weken quizzen en puzzelen, kunt u tot een correcte oplossing komen. Mail die oplossing (en dus niet het woord van deze week) vóór 29 augustus naar zomerquiz@volkskrant.nl om kans te maken op een prijs. Let op: het is handig deze afbeelding te printen.

1. We zoeken een talkshow. Nee, niet die late met die ploegendienst. Nee, ook niet die van Humberto. En ook niet die van Eva. Met een presentatieduo. Voor met het bord op schoot. Dus niet Sybrand en Martine. Eerste letter.

2. Woordgraptogram*: De ene hulp is de andere niet. Tweede letter.

* Een cryptische omschrijving van een niet bestaand woord (woordgrap).

3. Het grootste slachtoffer van de klap van Will Smith was niet Chris Rock, maar de pal ná de klap door Chris Rock uit te reiken Oscar. De winnaars zagen hun erkenning volstrekt verstoord door de consternatie. Om welke Oscar-categorie ging dit? Beste … Eerste letter

4. Het was een veelbesproken aankoop waar 175 miljoen euro mee was gemoeid. U weet natuurlijk nog over welke druipsnor we het hebben. In welke maand werd de koop beklonken? Eerste letter.

5. Door een column van deze schrijver uit Deventer belandde een oud boek van een sportjournalist vorig jaar plotseling in de bestsellerlijst. We zoeken zijn bijnaam, die gelijk is aan de naam van zijn debuut. Eerste letter.

6. Gemeenteraden op dit eiland verzetten zich tegen de komst van een nieuwe Netflix-datingshow à la Temptation Island om het imago te beschermen. Een recente Netflix-romkom die klaar is met de liefde, mocht er wél worden opgenomen. Eerste letter.

7. Serkan, Leyla, Bob en Ferry: in welke Netflix-serie waarin het ‘testosteron tegen de plinten klotst’ (aldus de Volkskrant) spelen zij de hoofdrollen? Eerste letter.

8. ‘You make me feel... mighty real!’ zong hij met zijn ongelooflijk sterke stem. Wie bedoelen we? Eerste letter voornaam.

9. In juni sloegen vier mannen vitrines kapot op een Nederlandse kunstbeurs, ze hadden het gemunt op de waren van een juwelenhandelaar. Welke kunstbeurs? Eerste letter.

10. In een reconstructie van een Nederlandstalige hit uit 1974 met Surinamers in de hoofdrol werd in de Volkskrant de vraag gesteld of het hier ging om een racistisch lied of om prima satire. Welk lied? Eerste letter.

11. Zeven jaar lang besteedt een museum in onze hoofdstad aandacht aan de kolonisatiegeschiedenis. Hoe heet die tentoonstelling? Eerste letter.

12. Deze Amerikaanse show van een Britse komiek is het grote voorbeeld van De Avondshow met Arjen Lubach. Eerste letter.

13. In april ging in theater Tuschinski een film in première over een Amsterdammer die zei dat hij het een teken van geluk vindt dat hij van zichzelf kan houden. Welke film? Eerste letter.

Wat valt er te winnen?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Curt of een vergelijkbaar model, t.w.v. € 3.190. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien tien gesigneerde en genummerde ingelijste prints van een speciale editie die Timber Sommerdijk voor deze zomerquiz maakte (t.w.v. € 500, 300 grams fine art print, oplage van tien). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twintig keer het Woordgraptogramboek (t.w.v. € 22,99), gesigneerd door woordgraptogrammaker Wisse Beets. Dit boek verschijnt op 20 oktober bij uitgeverij Loopvis. De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 17 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.