Alles kan nog gebeuren: met welk gevoel laat de allerlaatste aflevering van Succession de kijker achter?

Acteur Brian Cox in het vierde en laatste seizoen van Succession.

Mark, je wilde het nog even hebben over het vierde en laatste seizoen van Succession.

‘Door alle opwinding over dit slotseizoen zijn er vast mensen die nu pas beginnen aan de serie, of nog even wachten tot echt alles uit is zodat ze het op hun eigen tempo kunnen kijken. Inmiddels staan, op één na, alle afleveringen online. De afgelopen tijd verscheen er telkens één per week, wat voor deze HBO-serie perfect is. De afleveringen zijn namelijk zo intens dat je er baat bij hebt om er maar één in de week te zien.

‘Maar goed. Dat is bijna afgelopen, want op Tweede Pinksterdag zal de allerlaatste aflevering verschijnen. Een extra lange, met een teaser-achtig aspect: normaal gesproken krijgen recensenten een week vóór het weekend van de uitzending al de aflevering, maar in dit geval krijgt iedereen tegelijk het slot te zien. Het laatste seizoen van Succession is tot dusver verrassend en sterk, maar ook heel duister. Dat maakt deze afsluiting extra spannend: we gaan maandag zien met welk gevoel we de serie achter ons gaan laten.

‘Ik heb er veel vertrouwen in bij deze makers, omdat ze in ieder seizoen goede, radicale keuzes maakten en de kijker bleven verrassen. Bij Game of Thrones is dat bijvoorbeeld niet helemaal gelukt: de laatste aflevering zat zo vol losse eindjes dat het afhechten niet lukte. Je bleef achter met het gevoel dat de scenaristen er niet uitgekomen waren; alsof je naar een turner keek die na vijf salto’s en drie schroeven op z’n kont belandt. Maar bij Succession staat alles op het spel, en alles kan nog gebeuren. Ik kijk ernaar uit.’

Dan wilde je nog een spionageserie bespreken.

‘Spy/Master is ook een HBO-serie, in dit geval van de Roemeense productietak, en deels van de productiemaatschappij van Cristian Mungi. Hij is een vooraanstaande maker in de bloeiende Roemeense filmindustrie, onder andere bekend van het meesterwerk 4 maanden, 3 weken & 2 dagen. Spy/Master speelt zich af in 1978. Het ziet er ontzettend goed uit, dat retrogevoel van eind jaren zeventig: alsof door een fotoboek met licht verkleurde foto’s aan het bladeren bent, alleen dan in de IJzeren Gordijn-variant.

‘In 1978 neemt Roemenië achter het IJzeren Gordijn een unieke positie in. Het dictatorechtpaar Ceaușescu is aan de macht en voert een buitenlands beleid dat net anders is dan dat van de Sovjet-Unie. Ook hebben ze een eigen geheime dienst, die de KGB bijna inhaalt qua paranoia en wreedheid. In Spy/Master volgen we hoofdpersoon Victor Godeanu, veiligheidsadviseur van de Ceaușescu’s. Zij weten alleen niet dat hij dubbelspion is: hij geeft ook informatie door aan de KGB. Op een gegeven moment lijkt dat geheim uit te komen, en wil de KGB dat hij naar Moskou komt. Daar heeft Godeanu geen zin in, en hij besluit over te lopen naar de Amerikanen.

‘Dit zit allemaal in de eerste aflevering. Ondertussen gaat het ook over de psychologie van dit soort figuren, die schuilgaan achter allerlei identiteiten terwijl ze leven in een wereld van (des)informatie. Godeanu zit klem tussen zoveel partijen die hem willen ontmaskeren, dat je je afvraagt of hij degene is die aan zet is, of juist wordt bespeeld door al die geheime diensten. Je moet ervan houden, dit soort complexe series met allerlei ingewikkelde flashbacks, maar het is heel fijn om naar te kijken. Spy/Master is een zorgvuldig gemaakte serie over een wereld waar we nog niet veel van gezien hebben.’