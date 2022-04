Alles is verrukkelijk nep in Studio 666, alleen het nieuws over Taylor Hawkins' dood niet

Taylor Hawkins (links) en Dave Grohl van Foo Fighters in de film ‘Studio 666'

Dat in de film Studio 666 nogal wat groteske moordpartijen voor komen en het bloed soms tegen de muren spuit mag nauwelijks een ‘spoiler’ heten. De eerste speelfilm van de Amerikaanse rockband Foo Fighters is een slasher-horrorkomedie, zo kondigden ze in november 2021 al aan. Frontman Dave Grohl schreef het script, B.J. McDonnell regisseerde. We weten waaraan we beginnen.

De timing van de Europese première is wel wrang: een week na de tragische dood van drummer Taylor Hawkins, op 25 maart in zijn hotelkamer in Colombia.

Al vroeg in de film zien we de zes Foo Fighters zitten, ten kantore van hun manager, die woedend een nieuw album van ze eist. Niet alle aanwezigen zullen het einde van de film halen, voor die voorspelling hoef je geen waarzegger te zijn, maar de wetenschap dat de blonde drummer inmiddels écht dood is, is macaber.

Het verhaal is simpel. De band moet een nieuw album leveren, maar zit muurvast en wordt daarom naar een hopelijk inspirerende omgeving gestuurd: een studio in een leegstaand huis ‘met een verleden’. De band Dream Widow kwam er aan zijn eind. Sindsdien is het er niet pluis.

Wat volgt, is zowel een slasher-film als een parodie erop. Dat typeert de ‘Foos’: een humorvolle rockband met een geschiedenis vol filmische meligheid. Dat begon ooit met een geestige parodie op Mentos-reclames in de videoclip bij Big Me (1996) en leverde vorig jaar nog een album met Bee Gees-covers op onder de bandnaam Dee Gees.

Is Studio 666 een goede film? Nou, nee. Leden van rockbands zijn geen professionele acteurs. Als de band blijk geeft van collectieve instemming of afkeuring, roepen ze druk ‘ja, ja!’ of ‘neee!’ en doen ze denken aan de schoolkinderen uit De Zevensprong. Ze leggen het er dik bovenop. Maar wie Foo Fighters-cultspektakel zoekt, zal zich kostelijk amuseren.

Afwikkeling en apotheose? Iets met bezetenheid, demonen, een geofferde wasbeer in de kelder en een boek van menselijk vlees waaruit een spreuk moet worden voorgelezen. Ach, het doet er geen snars toe, het gaat om de lugubere gekkigheid en de hilarische details. Bijrollen van Kerry King (Slayer) en Lionel Richie, wat wil een mens nog meer? Een metalsoundtrack natuurlijk. Het verloren album van het fictieve Dream Widow maakten de Foo Fighters maar gewoon zelf.

Terug naar de kille werkelijkheid: Studio 666 is het laatste dat we de komende tijd van de Foo Fighters zullen zien of horen. Tijdens de aftiteling is het besef snel terug: alles was verrukkelijk nep, maar het recente nieuws over Taylor Hawkins helaas niet.