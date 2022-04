‘Alles is altijd een symbool voor iets ánders in romans’, zuchtte mijn zoon walgend

Nu doet mijn jongste zoon ook al eindexamen. Weemoed overviel me. Ach ja, gísteren kreeg hij zijn eerste prentenboekjes et cetera, en kijk eens waar we nu zijn: hij leest echte grotemensenboeken! Zo min mogelijk, en met opperste tegenzin, maar toch.

Ik moest hem helpen, want via via had hij gehoord dat ik er verstand van had. Met beleid had ik een lijst van ‘Nederlandse literatuur’ samengesteld. Op zijn prangend verzoek was er niks ‘moeilijks’ bij en niks ‘diks’. Net die lijst van zijn broer, gek genoeg, vorig jaar. Daar kwam ik weer aanzetten met the usual suspects: Coenens Zondagsrust, Zwagermans Gimmick!, Lijmen/Het been natuurlijk, zelf voegde hij er Herman Kochs Het diner aan toe, wel dik maar ‘dat las iedereen’.

‘Geen Marga Minco?’, vroeg ik verbaasd. Want haar Bittere kruid is dik noch moeilijk en op de vraag ‘verklaar de titel’ had ik zonder nadenken het antwoord geweten. (Ik dacht ook aan die Peter van Straaten-cartoon. Een schooljoch, sprekend mijn zoon, staat te praten tegen een meisje dat hem een beschreven vel papier wil overhandigen. Hij zegt: ‘Nee zeg, ik ga dat uittreksel niet helemaal lezen. Zeg maar even waar dat bittere kruid over gaat.’)

Maar nee, dat bittere kruid ‘telde maar als een half boek’, ofzo, of hij had het in de vijfde al gelezen en dan mocht het niet nóg eens, whatever, maar dat Muidhond leek hem wel wat, iets met een pedofiel en een stervende vis. Ina Damman? Vooruit dan maar, al was ook zij aan de dikke kant. Ja, zo kwamen we er wel.

De gebruikelijke gebeurtenissen ontrolden zich. Ik moest uitleggen wat dat Wereldtijdschrift nou precies inhield (ik liet het woordje ‘acquisitiefraude’ vallen, ik keek er zelf ook van op) en welke ‘naturalistische elementen’ er nu precies aan Zondagsrust te pas kwamen. Ik leuterde iets over determinisme ‘kijk, en aan dat dochtertje zie je dus dat het met haar net zo zal aflopen als met haar moeder en o ja, maatschappijkritiek natuurlijk, en er komt seks in voor, dat was voor die tijd…’ Hij knikte ernstig en probeerde het allemaal te onthouden.

Daar was hij weer, nu met Gimmick! onder de arm. ‘Best leuk’, gaf hij toe, maar hij vreesde de vragen op het examen. ‘Je moet gewoon overal ‘postmodernisme’ op antwoorden, dan is het meestal wel goed’, ried ik hem aan, maar daarmee was de kous niet af. ‘Alles is altijd een symbool voor iets ánders in romans’, zuchtte hij walgend, waarna hij het beklemmende vermoeden uitte dat ook Zwagerman zich aan dergelijke flauwekul schuldig had gemaakt.

‘Ik bedoel’, vervolgde hij, ‘er zit een scène in dat hij een vrouw gaat beffen en dat hij eerst pindakaas op haar kut smeert.’ Klopt. ‘Maar’, vervolgde mijn zoon, ‘er staat niet bij of het gewone pindakaas is of pindakaas met stukjes pinda. Wedden dat ze me gaan vragen: ‘Zwagerman laat in het midden of het hier om pindakaas met of zonder stukjes gaat. Wat bedoelt hij daarmee?’

Hij schertste, natuurlijk, en ik lachte. Maar ik begon toch na te denken. Bestond er in de jaren tachtig al pindakaas met stukjes? Ik eet al zeker veertig jaar geen pindakaas meer, dus ik had geen idee. Ook mijn zoon piekerde over het geval. ‘Laten we voor die vrouw maar hopen dat het pindakaas zónder stukjes was’, besloot hij.

Dat beaamde ik. Al zijn er stellig ook vrouwen die in dergelijke gevallen júist pindakaas met stukjes prefereren. De wat ruigere types. Maar dat hield ik voor me. Je kunt als moeder niet alles met je zoon bespreken. Trouwens: die jongen komt er wel.