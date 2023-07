Alles in de hypnotiserende dansvoorstelling ‘Into the Hairy’ is geladen met een obscure somberte ★★★★☆

‘Into the Hairy’ door L-E-V Dance Company. Beeld Katerina Jebb

Opgeblazen zeespinnen in zwartkanten body’s. Gemuteerde mensen op de bodem van de diepzee. Reptielen die in een grot een ravage opruimen. Allerlei duistere associaties doemen op bij het zien van Into the Hairy, het nieuwe, fascinerende groepsstuk van L-E-V Dance Company, gerund door het hippe sterduo Sharon Eyal & Gai Behar. Donderdag vond de Nederlandse première plaats tijdens festival Julidans. Slechts vijftig minuten duurt deze dystopische reis van zeven dansers, veelal paraderend op één platvoet en één teenpunt. Maar ze zijn door Eyal zo compact gechoreografeerd op de precieze sound van de jonge Welshe producer Koreless (Lewis Robert), dat je weinig tijd krijgt naar adem te happen. Ligt het aan de zwarte sneeuwbal van onbehaaglijk vervormde klanken die Koreless van een berg af lijkt te rollen? Of aan de S-vormige lichamen die met telescopische armen kogeltjes of vuistslagen op elkaar lijken af te vuren? Alles in Into the Hairy is geladen met een obscure somberte.

Zelfs als de prachtige danseres Alice Godfrey (die tot 2019 danste bij Nederlands Dans Theater) als slangenmens de lucht in wordt getild, krijg je niet het gevoel dat zij hiermee een weg omhoog vindt. En ook wanneer Guido Dutilh (eveneens voormalig danser bij Nederlands Dans Theater) als eerste losweekt van de groep, met een sterk sidderende motoriek alsof zijn hoofd langzaam los trilt van zijn romp, blijkt de zuigkracht van de groep te sterk. Iedereen keert terug in de kluwen van kant, met die verende kuitenbijtertjes op hoge poten.

Een nadeel is dat je redelijk dichtbij moet zitten om alle details te ontwaren. Zoals de grillige ringen aan de vingers, de treurige schminkpatronen onder de ogen en de geraffineerde gaten in de body’s, ontworpen door Dior-directeur Maria Grazia Chiuri. Ook het eind bevredigt nog niet. Plots vibreert de groep samen tot een zwartgeblakerde zeeanemoon, rolt de onherbergzame soundscape van Koreless nog een laatste etappe uit en is het gedaan met Into the Hairy. Toch best kort voor een grote-zaal-première.

Maar fascinerend blijft die hypnotiserend precieze, zuigende en dwingende danstaal, waarin de extase wel opborrelt maar altijd in die teenpunten lijkt vastgeketend. Helemaal bij deze duistere creaturen. Let nog wel even op de oortjes, waaraan ze elkaar af en toe een richting op trekken. Het lijkt een vinnig soort strafmotoriek die ook al opdook in Jaki, de recente wereldpremière van Eyal voor NDT 1. Navraag leert dat het niets te maken heeft met een vermaning, maar voortkomt uit de beweging die je maakt wanneer je bij iemand een piercing zet in een oorschelp. Zo krijgt bij topdanser en partybeest Eyal (52), die haar partner Beyal (46) 25 jaar geleden ontmoette in de clubscene van Tel Aviv, ieder simpel gebaar een obsucre lading doordat alles opgaat in die zinderende mix van muziek, licht en enorme fysieke kwaliteit.