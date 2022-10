Alles in ‘Brocken Spectre’ van choreograaf Andrew Skeels oogt grauw ★★☆☆☆

Brocken Spectre van choreograaf Andrew Skeels door NDT2 en musici van Het Balletorkest Beeld Rahi Rezvani

Dansers in grijze kostuums slepen dansers in grijze lappen traag over het podium. Hun hoofden zijn ingezwachteld, in grijs. Tegen de achterwand hangen grijszwarte doeken; ze buigen door onder hun gewicht. Alles in Brocken Spectre, de première van de in Nederland onbekende choreograaf Andrew Skeels, oogt zwaarmoedig en grauw. De in Canada werkende Amerikaan maakt in zijn debuut bij NDT2 weinig gebruik van het fysiek expressieve talent dat in deze jonge tak van Nederlands Dans Theater volop aanwezig is. Zijn choreografie voor negen dansers, vernoemd naar een mistig schijnsel aan de rand van een bergtop, gaat over het verlies van een dierbare. Het slepende verdriet blijft overduidelijk aan de rouwenden kleven; ze torsen het letterlijk mee. Wanneer ze hun doden uit hun zwachtels bevrijden, worden ze besprongen door herinneringen. Ook dat lees je af aan de motoriek van over elkaar rollende ruggen en in elkaar gevlochten armen en benen. De acrobatische duetten vol cirkelende ledematen ogen eerder belegen en ouderwets dan dat ze een originele danstaal markeren. De nabestaanden incorporeren inderdaad gestaag alle droefenis.

Ook de vertolking van de muziek bevreemdt. De nieuwe compositie van Julien Tarride, ondergedompeld in mineur, wordt vertolkt door onzichtbare musici in de orkestbak. Die moeten vervolgens opboksen tegen een bandopname van Brahms overweldigende Rhapsody for Alto, Chorus and Orchestra, Opus 53, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker. Met als resultaat: muzikale desoriëntatie.

Dan zijn de vier strijkers veel beter op hun plek in de energieke herneming van Cacti (2010), wandelend over het podium, dwars door deze stekelige satire op de kunstwereld. Ook rouw en verdriet vinden in dit drieluik (getiteld Now Here, Now Always) wel hun onpeilbaar diepe vorm tijdens de herneming van The Big Crying (2021), de bejubelde, indringende choreografie van Marco Goecke.

