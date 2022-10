Alleen in wat rommelig boerenland houdt de patrijs nog net stand

Beeld Margot Holtman

Op een weggetje net buiten het Midden-Limburgse Ospel, in een omgeving met boomkwekerijen en varkens- en kippenstallen. Uitgerekend hier remt Willem Maris af, want de gezenderde patrijs Sigrid moet zich hier ergens bevinden. Turen in een pas geoogst akkertje waar uien hebben gestaan. En zowaar, daar steken de kopjes van een paar patrijzen net boven de richels in het open veld uit: Sigrid en de rest van haar klucht – broedsel met ouders –, zeven jongen zijn er nog over. Drie broedpogingen deed het koppel. De eerste twee legsels, in smalle bermen en randen met wat hoger gras, gingen verloren door maaien en andere menselijke activiteit. Maar in de beperkte beschutting van het uienloof wist het paar alsnog succesvol te broeden.

Dat zegt wel iets. Om deze soort, die ook nog eens legsels van soms wel twintig eieren produceert, in de problemen te brengen moet je het bont maken. En dat is precies wat er is gebeurd. Rond de vijfduizend broedparen zijn er nog over in Nederland, veel minder dan een tiende van de aantallen in de jaren zestig, toen de patrijs nog een algemene boerenlandvogel was. ‘De patrijs is weggevaagd,’ zegt Willem Maris het. De eerste klap, in de jaren vijftig, kwam door het gebruik van DDT, daarna volgde de schaalvergroting en de opkomst van monoculturen. Kaalslag, letterlijk. Maris: ‘Alleen al dit gebied bestond vroeger uit zo’n vijftig akkertjes, met een grote variatie aan gewassen. Met landjes die een keer bewerkt werden en daarna nog een vervolgteelt. Voor de patrijs was er altijd wel een geschikt plekje. Als er maar wat struweel was en strookjes met overjarig gras.’

Willem Maris is bioloog, komt ook uit een jagersfamilie en de patrijs, ‘de vliegende tennisbal’, is een geliefde soort bij jagers. Maar de jacht op de patrijs is al 25 jaar gestopt, Maris doet tegenwoordig alleen nog aan bescherming en onderzoek. Hij volgt een overgebleven populatie van rond de zestig koppels patrijzen in de gemeente Nederweert sinds 2014, onder meer door vogels te voorzien van een zender. Patrijzen zijn nogal atypische vogels; ze hebben een broertje dood aan vliegen. Ze leven en gaan dood op of in de buurt van de plek waar ze geboren zijn. De gezenderde patrijzen leveren overzichtelijke informatie op over het overzichtelijke gedrag van de vogels. ‘Overdag houden ze zich op in grasstroken, in struweel of op een vogelakker van Agrarisch Collectief Natuurrijk Limburg, dat voedsel en dekking biedt. Slapen doen ze in een naastgelegen open veld.’

Beeld Margot Holtman

Het probleem ligt in april en mei, weet Maris inmiddels zeker. ‘Tot maart is dit goed leefgebied. Dan heb je maisstoppels en staan hier groenbemesters, ze eten van de groeipunten. Maar precies op het moment dat er veel koppels zijn, die op zoek gaan naar een territorium, begint de kaalslag. Alles wordt ondergewerkt, er gaat stront op het land, de akkers zijn ineens kaal. Ze kunnen dan alleen nog terecht in smalle grasstroken langs de akkers, in bermen.’ Vervolgens gaat het vaak mis in de broedfase. De broedende hennen worden op het nest doodgemaaid.

Uitzichtloos, zo lijkt het, maar zo ziet Willem Maris het niet. ‘Patrijzen hebben maar weinig nodig. Iets meer variatie aan gewassen, wat meer braakliggende stukjes land en stroken met overjarig gras, met wat kruiden met zaden en insecten op het juiste moment, en dan kan het weer de goede kant op gaan.’ We rijden verder. Dit is geen calvinistisch landschap, eerder wat slordig, katholiek landschap. Maris: ‘Het is hier vaak wat rommeliger op en rond de boerenerven.’ Vandaar wellicht, dat de patrijs hier, per ongeluk, nog net standhoudt.