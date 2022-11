Alleen als Anthony Hopkins opduikt raakt noodlotsdrama ‘The Son’ los van het verder zo voorspelbare stramien ★★★☆☆

The Son

Kan een enkele magnifiek geacteerde scène een film zowel verheffen als hinderen? Met Sir Anthony Hopkins kan dat. De 84-jarige maestro duikt slechts één keer op in The Son, als de vader van Peter (Hugh Jackman). En deze al lang volwassen zoon, een werkverslaafde New Yorkse advocaat, hebben we dan al een halve film zien worstelen met het eigen vaderschap. Want Peters tienerzoon maakt geen contact met leeftijdsgenoten, zit vol verwijten aan zijn van moeder gescheiden vader, doet aan automutilatie en raakt meer en meer onbereikbaar.

Peter legt een aangeboden topfunctie toch maar neer, vanwege de zorg om zijn zoon. En zoekt bevestiging – of medeschuld – bij zijn eigen zo succesvolle en afwezige vader, maar die blaast hem weg: your daddy wasn't nice to you, so what? Just fucking get over it! Het is het enige moment waarop het noodlotsdrama van schrijver en (toneel)regisseur Florian Zeller (43) even losraakt van het verder zo vaste en voorspelbare stramien vol klassiek aangezette dreiging (ah, een geweer in huis). Hopkins zuigt de rol en de scène op: zó vilein, zó waarachtig. Een mini-masterclass acteren, waarbij het spel van Jackman en Laura Dern (als Peters ex-vrouw), dan toch wat maniëristisch afsteekt.

The Son is het tweede deel uit Florian Zellers toneeltrilogie (The Mother, The Father, The Son) dat de regisseur zelf verfilmd heeft. Met The Father, waarin hij de kijker heel listig meetrok in de mistige draaikolk van dementie door het decor steeds iets te veranderen, beleefde de Fransman een droom-speelfilmdebuut: Oscars voor beste script en hoofdrolspeler Hopkins. Waar The Father iets won bij de transformatie naar film, blijft de vorm van The Son toneelmatig, of zelfs wat kaal.

Dat maakt het onderliggende drama nog niet gering. Zeller weeft de onmacht van de ouders aangrijpend door het scenario: hoe Peter een inhaalrace aangaat, zich poogt te heruitvinden – of voor te doen – als wél geschikte vader. Ondertussen glijdt zoon Nicholas (een overtuigende Zen McGrath) ook in iets van een dubbelrol: hij doet zich even beter voor, lijkt zijn ouders dan te willen beschermen tegen zijn diepgevoelde wanhoop en bestaans-moeheid. De kijker prikt daar meteen doorheen. Maar de dreun komt niettemin aan.