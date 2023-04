Alle vier de spelers in ‘Long Day’s Journey into Night’ zijn magnifiek ★★★★★

Sofie Decleir in Long Day’s Journey into Night. Beeld Kurt van der Eelst

Vier vintage Barcelona Chairs staan op een rij. Daarop zitten vier uitgebluste mensen, om hen heen halflege flessen whisky. Het is het gezin van James Tyrone, van beroep acteur, maar aan lager wal geraakt. Naast hem zijn aan morfine verslaafde vrouw, net terug uit een kliniek, en twee zoons: eentje gaat het liefst naar de hoeren, de ander is ziekelijk.

Welkom in Long Day’s Journey into Night (1956) van Eugene O’Neill, waarin de Amerikaanse toneelschrijver min of meer afrekende met zijn eigen familie. Een monumentale familietragedie is het, over afkomst, erfelijkheid, schuld en boete. ‘Ik hou meer van je dan ik je haat’ – in dat ene zinnetje is het drama samengevat. En over dit gezin hangt ook nog eens de doem van een dood kind.

Het Vlaamse gezelschap Zuidpool heeft het stuk radicaal bewerkt. Behalve dat de personages voornamelijk op, naast of achter die stoelen rondhangen, is de tekst flink strakgetrokken (bewerking Koen van Kaam). Daarnaast spreken de vier acteurs ieder hun eigen taal: Nederlands, Frans, Engels en Arabisch, alles met heldere boventitels. Gedoe, denk je eerst, maar het werkt verrassend goed: je leest de tekst, je hoort de tekst en je ziet de tekst gespeeld. Die meertaligheid zorgt ook voor verschillende perspectieven op een en hetzelfde drama. Origineel en gedurfd.

Bovendien zijn alle vier de spelers magnifiek. Sofie Decleir gooit werkelijk alle registers van het melodrama open, en toont daardoor haar gestolde verdriet intens. Schitterend ook hoe zij in een onderonsje met het publiek met zekere grandeur haar troosteloosheid deelt. Maar ook Laurent Capelluto als de vader is deerniswekkend goed in zijn lethargie, evenals de aandoenlijke Tijmen Govaerts als de zieke Edmund. Atta Nasser speelt de flegmatieke zoon die maar niet kan deugen. Dit alles wordt ondersteund door een jazzy, soms lazy soundscape, en het geluid van een misthoorn.

Deze even brutale als hartverscheurende reis van vier kapotte mensen is binnenkort nog te zien in theaters in Amsterdam en Den Haag. Loop de deur plat daar!