Daisy Jones & The Six, nieuw op Amazon Prime, was al een hit voor de serie uitkwam. Het gelijknamige boek sloeg ongeveer een jaar geleden aan op BookTok – boekentips op TikTok. Schrijver Taylor Jenkins Reid baseerde haar roman op Fleetwood Mac – wat leidde tot een hausse aan video’s van hun optredens en een massaal gedeeld verlangen naar een échte band zoals die uit het boek.

Dus geeft Amazon het publiek wat ze willen: Daisy Jones & The Six komt tot leven op Prime, er staat een album op Spotify, er gaan geruchten over een tour.

Als streamingdiensten hun creatieve keuzen baseren op TikTokrages, krijg je inderdaad een TikTokvariant van een iconische band als Fleetwood Mac en de tijdgeest daaromheen. Alle personages in Daisy Jones zijn qua styling en achtergrondverhaal zo uit de verkleedkist getrokken: het zijn Pinterestversies van mensen uit de jaren zeventig.

Daisy belichaamt eerst het cliché van de groupie – een ‘Manic Pixie Dream Girl’ met altijd een blote buik en een opschrijfboekje dat niemand maar dan ook helemaal niemand mag lezen – om te evolueren tot een bordkartonnen Stevie Nicks: een vrouw in een bontjas die om het half uur coke snuift en alsmaar uitroept dat ze niemands fucking muze is.

Leadzanger Billy raakt uiteraard al na één aflevering aan de drank, drugs en vrouwen – hij is immers een rockster. Erger nog: hij is een TikTok-rockster, een platgeslagen personage dat emotie toont door met een getergde blik dingen te zeggen als ‘same old tired rock ’n’ roll tale’.

Billy en Daisy treden op met hun band in ‘Daisy Jones & The Six’. Beeld Prime Video

Dit zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat Daisy door Amazon – en door TikTok – wordt gepresenteerd als onafhankelijke, sterke vrouw. Maar waar Nicks haar ex recht aankeek terwijl ze Silver Springs zong, is Daisy alleen maar bezig haar seksualiteit in te zetten op zoek naar bevestiging.

Ongekend irritant is de scène waarin ze met haar muzikale partner Billy een nummer moet schrijven, en ze halverwege haar kleren uittrekt en in het zwembad springt. ‘Nemen we pauze?’, vraagt Billy. ‘Nee’, zegt Daisy guitig. ‘We schrijven.’ Vervolgens gaat ze op haar rug aan het wateroppervlak liggen en zet Billy weer die getergde blik op.

Stevie Nicks beëindigde haar relatie met Lindsey Buckingham tijdens het schrijven van Rumours. Daisy wacht een hele serie lang tot de man van haar dromen eindelijk voor haar kiest. Wat haar personage zo treurig maakt, is dat ze precies belichaamt wat sociale media maken van het concept ‘sterke vrouw’.

Op Instagram of TikTok is nauwelijks plaats voor vrouwen die het verleiden van mannen en het opvoeden van de daaruit voortgekomen kinderen niet tot hoofdzaak van hun leven maken. En omdat streamingdiensten kijken wat online aanslaat, wordt de ruimte voor vrouwelijke rollen die niet aan dat beeld voldoen door hen ook beperkt. We zijn dol op ze, sterke vrouwen – zolang ze maar binnen het bestek van een TikTok-reel hun kleren uitdoen.