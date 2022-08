Alle gebeurtenissen voor en achter de camera worden in Irma Vep met veel plezier en lekker vet opgediend ★★★★☆

Irma Vep

Niet de minste Franse regisseurs hebben films gemaakt over de filmindustrie zelf, met een aan obsessie grenzende fascinatie voor Hitchcock en Amerikaanse genrefilms. Of het nu Jean-Luc Godard (Le mépris, 1963), François Truffaut (La nuit américaine, 1973), Jean-Pierre Melville (Bob le flambeur, 1956) en vele anderen. In deze eeuw is Olivier Assayas de erfgenaam van deze traditie. Hij maakte in 1996 met Irma Vep een komedie over een Franse filmcrew die een remake maakt van de klassieke Franse filmserie Les Vampires van Louis Feuillades (1915-1916). De hoofdrol werd gespeeld door de Maggie Cheung, steractrice van de Hongkongcinema, die een versie van zichzelf speelde. Na de opnamen van de film trouwde ze de regisseur. En in 2014 maakte Assayas Clouds of Sils Maria, een sterke film over het leven van de persoonlijke assistent (Kristen Stewart) van een grote Franse filmster (Juliette Binoche).

En nu is er de achtdelige serie Irma Vep, waar al deze lijnen samenkomen in een zeer vermakelijk verhaal over het leven van een filmmaker en een grote internationale filmster in tijden van streamingdiensten. 'Noem het geen serie’ is het mantra van de regisseur van de serie Irma Vep, een geweldige neurotische rol van Vincent Macaigne als René Vidal, een soort alter ego van Assayas en een portret vol zelfspot, inclusief zijn gewoonte om verliefd te worden op zijn vrouwelijke hoofdrolspelers.

De Maggie Cheung-rol wordt hier gespeeld door de Zweedse actrice Alicia Vikander, internationale superster die voortdurend wordt verscheurd door commerciële aanbiedingen en de behoefte om films te maken die er echt toe doen. Daar zal Vikander, die naast haar arthousewerk ook de aangewezen nieuwe Lara Croft was, ook het een en ander van afweten. Ze speelt hier Mira Harberg, die de grootste filmster op de planeet in de steek liet toen ze een verhouding met haar assistent kreeg, die haar vervolgens weer in de steek liet.

Alle gebeurtenissen voor en achter de camera worden met veel plezier en lekker vet opgediend, inclusief ijdele oudere acteurs en Lars Eidinger als de onmogelijke Duitse acteur Gottfried, die duidelijk een studie van Klaus Kinski heeft gemaakt om het juiste manische temperament onder de knie te krijgen. Voor mensen die graag naar de Franse serie Dix pour cent (Call my agent!) hebben gekeken, valt hier veel te genieten.

Ondertussen zien we fragmenten uit het oorspronkelijke filmfeuilleton (uit de jaren tien van de twintigste eeuw), nieuwe scenes met Vikander in haar Irma Vep-catsuit, en om nog meer dwaalsporen uit te zetten in dit labyrint: fragmenten uit de Irma Vep-film uit 1996. Maar Irma Vep, de serie, is veel meer een aangename ode aan de georganiseerde chaos van een filmset dan een intellectuele puzzel over de route die de Franse cinema heeft afgelegd van zwijgende film tot streamingserie. En die filmset is dan weer net als de rest van de wereld, met hoog oplopende discussies over fatsoen (je moet het in zijn tijd zien, roept de regisseur nog tevergeefs) versus de absolute vrijheid van de kunstenaar. Je krijgt de indruk dat Assayas het allemaal heeft meegemaakt. En dat hij een filmset nog steeds de mooist denkbare plek vindt.