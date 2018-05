Alle finalisten Belgische kunstprijs trekken zich terug na ‘digitale heksenjacht’

De Belgian Art Prize 2019 is in een klap zijn vier finalisten kwijtgeraakt. Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Kuri en het duo Jos De Gruyter en Harald Thys trekken zich terug omdat ze het niet eens zijn met de kritiek dat er geen vrouwen op de shortlist stonden.

'Umbrella White Element' (2016) door Jos de Gruyter en Harald Thys.

Honderden mensen uit de Belgische kunstwereld hebben een open brief getekend aan de organisator van de prestigieuze tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst, waarin de keuze voor alleen maar mannelijke kunstenaars wordt gekapitteld. ‘De flagrante exclusiviteit van deze selectie (…) zorgt ervoor dat wij ons niet gerepresenteerd voelen’, aldus de ondertekenaars. ‘De Belgische kunstwereld is nog ver verwijderd van de openheid waar wij naar streven.’ In de brief wordt geëist dat Belgische publieke kunstorganisaties een einde maken aan discriminatie.

De organisator van de prijs, de vereniging De Jonge Belgische Schilderkunst, had er in een reactie op gewezen dat de prijs eerder is gewonnen door vrouwen en dat de jury een ‘momentopname van de kunstscène in België’ heeft gemaakt. ‘Aan de juryleden werd geenszins gevraagd quota, man-vrouwverhoudingen, taalverhoudingen, nationaliteit of andere niet-artistieke aspecten in acht te nemen.’

Niettemin hebben de vier finalisten besloten zich terug te trekken, zo maken ze in een gezamenlijke verklaring bekend. ‘In de woordenstorm die op de publicatie van de open brief volgde, werden we gemakkelijkheidshalve gereduceerd tot ‘heteroseksuele, geprivilegieerde, blanke Brusselaar van middelbare leeftijd’’, schrijven zij. Zij gaan ervan uit dat de zeven juryleden niet wilden discrimineren. ‘In dit publiek debat betreuren wij ten zeerste een gebrek aan aandacht voor artistieke inhoud en discours. Bovendien creëren online petities op twijfelachtige websites en beledigende Facebookberichten een digitale heksenjacht waar wij ons als kunstenaars volledig van willen distantiëren.’