Alle facetten van hun relatie, professioneel én privé, drukken Marta Alstadsæter en Kim-Jomi Fischer fysiek uit ★★★★★

Marta Alstadsæter en Kim-Jomi Fischer in Our Arms Grew Together. Beeld Jostijn Ligtvoet

In de foyer mengen ze zich onder koffiedrinkers, in de zaal kletsen ze met toeschouwers. En dan scheuren ze zich ontspannen los van het publiek om op de vloer het gesprek onderling te vervolgen, even terloops als precies, door volledig in elkaars lichaamstaal te denken. Circusacrobaat Marta Alstadsæter en danser Kim-Jomi Fischer zijn niet alleen partners in performance maar ook geliefden. In 2018 wonnen ze de BNG Bank Dansprijs voor hun duet Engel, dat ze tachtig keer in binnen- en buitenland vertolkten. Daarin wisten ze hun verhouding bijna vloeibaar te maken door voortdurend in alle mogelijke lichaamshoudingen op elkaar te balanceren. Nu, in Our Arms Grew Together, doen ze daar nog een prachtig schepje bovenop. Werkelijk alle facetten van een intieme, vertrouwde alsook speelse en weerspannige relatie – professioneel en privé – drukken ze fysiek uit. Door te jongleren met impulsen, momentum en lichaamsgewicht – ze dragen en draaien elkaar op heupen en schouders. Maar ook door met plagerige blikken, wegtrekkende handgebaren of een ondeugende teen tegen een been subtiel betekenis bloot te leggen in hun zo op elkaar afgestemde motoriek.

Hier zijn twee performers aan het werk die op de vloer (en waarschijnlijk ook thuis) volledig elkaars verlengde vormen en toch hun eigenheid behouden. Het klinkt wellicht ferm maar Marta & Kim doen denken aan beroemde kunstenaarsduo’s als Ulay & Marina Abramović of Yoko Ono & John Lennon, maar dan in hun zachtere disciplines van dans en circus. Nergens wordt het te particulier. Een gaasdoek met betoverende videoprojecties van hun lichamen en ledematen scheidt de meest naakte scènes – achter – van de gevaarlijkste – voor. En de soundscape van Rutger Zuydervelt drijft hen op, hoger en hoger in de weergaloze spiraal van hun openhartige symbiose.

Our Arms Grew Together Dans ★★★★★ Door Marta & Kim i.s.m. Dansateliers en Circolo. Choreografie en performance Kim-Jomi Fischer en Marta Alstadsæter, muziek Rutger Zuydervelt. 28/3, Stadsschouwburg Groningen. Nog te zien 30/4, Theater Rotterdam. Tournee volgend seizoen.