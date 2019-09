Alle dagen bal: de beste voetbalpodcasts

Beeld Martyn Overweel

Voetbal is – volgens velen – de belangrijkste bijzaak in het leven. Minstens zo belangrijk: praten over voetbal – in fatsoenlijk Nederlands ‘lullen’, of ‘ouwehoeren’. En (bijna) even leuk als zelf over voetbal ouwehoeren, is luisteren hoe anderen dat doen. Tot voor kort waren we voor de nababbel aangewezen op televisieprogramma’s als Studio Voetbal en Voetbal International, waar week in week uit voornamelijk dezelfde mannen voornamelijk dezelfde plichtmatige meningen opdreunden. De opkomst van de podcast heeft niet een verandering maar een revolutie teweeggebracht in de topsport die ouwehoeren over voetbal is. Iedereen kan een podcast maken, de enige benodigdheden zijn opnameapparatuur en een internetverbinding (en, nou ja, een stem). Kennis van zaken is optioneel.

Achter de microfoon van ’s Neerlands voetbalpodcasts nemen zelden ex-profs of ex-trainers plaats, maar veelal enthousiaste liefhebbers, die elkaar meestal hebben ontmoet op sociale media. Ze ergerden zich aan de gevestigde orde, vonden het tijd voor een ander geluid, andere meningen, een andere benadering. Er kan nooit genoeg worden gevoetbald en er kan nooit genoeg over voetbal worden gepraat. Genoeg nu, tijd om te luisteren.

Neutrale Kijkers

Een paar weken voor het WK in 2018 stuurde Yordi Yamali – liefhebber van al het voetbal, kenner van het Turkse en gezegend met een mahoniehouten stem – een berichtje aan Peter Buurman, schrijver, Speld-redacteur en gezegend met een stem. Of Buurman zin had om tijdens het Oranjeloze WK een dagelijkse podcast te maken. Dat had hij. En we hebben het geweten. Inmiddels drie seizoenen verder is Neutrale Kijkers voor zowel voetballiefhebbers als mensen die gesteld zijn op anekdotes over klussen niet meer weg te denken uit de podcast-app.

Verwacht geen doorwrochte analyses, voetbal is eigenlijk bijzaak in Neutrale Kijkers. Advies over wat je moet doen als je door een adder wordt gebeten, de rectificatierubriek, de baby-update van Yordi en het vaste onderdeel ‘Verder nog wat leuks?’ zijn allemaal net zo belangrijk als de nabespreking van de neutrale wedstrijd van de week, die zomaar Congo-Brazzaville tegen Congo-Kinshasa kan zijn.

Kein Geloel

Het is – op een incidenteel kampioenschap na – de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk geweest om Feyenoordfan te zijn. Maar de mannen van Kein Geloel dragen hun ergernis en frustratie met charme – en venten hun vreugde natuurlijk ook uitgebreid uit, zoals na de 6-2-overwinning op Ajax. Vaste rubrieken zijn onder andere ‘Insta-inspectie’, waarin het Feyenoordnieuws op Instagram wordt gevolgd en ‘Bakens in de verte’, waarin het wel en wee van voormalige Feyenoorders in het buitenland wordt besproken. Als er een Feyenoord-Ajax (of andersom) op het programma staat, slaat Kein Geloel de handen ineen met de Pantelic Podcast (zie verder) voor een speciale Klassieker-aflevering, ook zeer aan te raden.

NOS voetbalpodcast

Ook de heren van de oude media zijn op de podcasttrein gesprongen. Wekelijks bespreken de voetbalcommentatoren van de NOS het Nederlandse voetbal. Gespreksleider is Arno Vermeulen en in wisselende samenstelling schuiven Jan Roelfs, Jeroen Elshoff, Arman Avsaroglu, Andy Houtkamp, Jeroen Stekelenburg en Jeroen Grueter aan. De mannen van de NOS Voetbalpodcast (buitengewoon spitsvondige naam) vinden hun mening de beste, de gesprekken kunnen bij vlagen nogal grimmig zijn en soms krimpt je maag ineen van de passief-agressieve sfeer, maar dat is eigenlijk juist de charme van deze podcast: de heren commentatoren zijn in ieder geval niet bang hun mening te geven – en doorgaans ook wel goed ingevoerd.

De Voetbalpodcast

Het no-nonsensegehalte van de naam is een afspiegeling van de inhoud van deze podcast, die een fijne aanvulling vormt op de rest van het aanbod. De diepgravende en gedetailleerde analyses die Sam Planting voor Voetbal International schrijft, worden ongetwijfeld gretig gelezen door spelers en trainers in de voetbalwereld; in De Voetbalpodcast doet hij die voor- en nabeschouwingen samen met co-host en levende voetbalencyclopedie Jimmy Driessen nog eens dunnetjes over. Naar goed voetbalcommentatorengebruik zijn de heren redelijk overtuigd van hun eigen gelijk, maar dat hebben ze vaak ook.

Pantelic Podcast

Onmisbaar voor elke Ajacied. Als je denkt dat je een fanatieke Ajaxfan bent, luister dan naar Arco Gnocchi en erken je meerdere. Jaren van Europese mislukkingen en last minute verspeelde titels voedden Gnocchi’s cynisme en wantrouwen voor elke succesvolle afloop. Maar de immer optimistische en goed ingevoerde Freek Janssen (’s lands beste Ajaxwatcher, eerst voor VI, nu voor het AD) zorgt voor het broodnodige relativeren in deze wekelijkse podcast. Een ideale cocktail van allesverzengende clubliefde en betrouwbare journalistiek. Vooral terugluisteren: de aflevering na de 1-4-overwinning van Ajax op Real Madrid, opgenomen op een bankje in een steegje in het centrum van Madrid, dronken van geluk (en van de bijbehorende Estrella Damms).

De Derde Helft

Geen flauw idee wie deze gasten zijn – hun website helpt ook niet: ‘de onwetende presentator Titus, de voetbalencyclopedie Koen ‘Snijboon’, de iets te langdradige Tim en diens humorloze broer Gijs’ – maar leuk en bijzonder geestig ouwehoeren over voetbal kan dit groepje amateurvoetballers zeker. In De Derde Helft staat de eredivisie centraal, maar kan het net zo goed gaan over het wentelteefjesrestaurant van voormalig Ajax- en Feyenoordspits Angelos Charisteas of bizarre beslissingen van de VAR. Met regelmaat schuiven leuke gasten aan, variërend van voetballer Michel Vlap tot Ajaxicoon Sjaak Swart tot Fox-presentator Fresia Cousiño Arias.

FC Afkicken

De voetbalpodcast van het onlinevoetbalkanaal FC Afkicken is de oudste van Nederland. De immer frisse Neal Petersen praat wekelijks met vrienden, collega-journalisten en voetballers over het nationale en internationale voetbal. De Afkicken-podcasts komen in vele gedaanten: van Petersens eigen show (Podcasten met Petersen) tot de Redactiepodcast.

Inmiddels is het podcastimperium van FC Afkicken zo groot geworden dat sommige titels (zoals de Pantelic Podcast en Lo Stadio) zelfstandig verder zijn gegaan. De studio is beschikbaar voor eenieder die een goed voetbalpodcastidee heeft. Dat maakt Neal Petersen niet alleen tot een aardige kerel, maar ook tot de godfather van de Nederlandse voetbalpodcast.

The Guardian Football Weekly

Vooral genieten met een EK of WK, als er elke wedstrijddag een aflevering verschijnt. Presentator Max Rushden praat in The Guardian Football Weekly met zijn vaste gasten over met name het Engelse voetbal, maar hier en daar wordt ook aandacht besteed aan buitenlandse competities. Dat gebeurt zoals je dat van de Britten mag verwachten: met veel humor, zelfspot en buitengewoon goed verwoorde analyses en nabeschouwingen.

Men in Blazers

Kom voor de hilarische, maar uitstekende analyses over met name Amerikaans en Engels voetbal, blijf hangen voor de popculturele verwijzingen waarmee deze podcast doorspekt is. Als er overeenkomsten zijn tussen een wedstrijd van Manchester United en een aflevering van Game of Thrones, dan weten Roger Bennett en Michael Davies die in Men in Blazers feilloos te vinden. Vorig jaar maakte Bennett ook de bijzonder goede podcastserie American Fiasco over het voor Team USA rampzalig verlopen WK van 1998 in Frankrijk.

Verder in Nederland... en daarbuiten

Natuurlijk, er worden niet alleen maar podcasts gemaakt over Ajax en Feyenoord. Er zijn podcasts over PSV (de PSV Podcast), FC Groningen (Kon Veel Minder), FC Utrecht (Red White Podcast) en AZ (Podcast 67). De mensen van Staantribune maken een podcast over voetbalcultuur, het AD heeft een eigen voetbalpodcast, net als De Telegraaf.

Wie bijgepraat wil worden over de verrichtingen van Nederlanders in Italië (of gewoon van Italiaans voetbal houdt), kan terecht bij Lo Stadio. Liefhebbers van Vlaams voetbal doen er goed aan te luisteren naar Sjotcast. Vice Sports heeft ook een eigen podcast met bijzondere verhalen en interviews. Als een van de weinige Nederlandse voetbalclubs maakt Ajax ook een eigen podcast, waarin spelers, trainers en beleidsmakers worden geïnterviewd. Fans van de Keuken Kampioen Divisie ten slotte kunnen voor hun wekelijkse shot terecht bij de Keuken Kampioen Divisie Podcast.