Alle clichés waren gloednieuw voor me, dus vrat ik ze voor zoete koek: wat een wondermooi boek, De Katjangs!

Het woord ‘cliché’ is een onomatopee, las ik onlangs. Een klanknabootsend woord dus, een woord dat, hardop uitgesproken, klinkt als het geluid dat het benoemt. Sissen, tikken, brommen, miauwen en loeien zijn onomatopeeën, net als kievit, koekoek en didgeridoo (ja, echt waar), maar van ‘cliché’ wist ik het niet.

Het begrip ‘cliché’ komt uit de boekdrukkunst. Boeken werden nog niet zo lang geleden gemaakt met behulp van gegoten metalen platen waarmee een tekst of illustratie eindeloos opnieuw gedrukt kon worden, ooit een revolutie die niet onderdeed voor het hedendaagse internet. Zo’n drukplaat werd een ‘stereotype’ genoemd. Het zuigende geluid van dat drukproces zou in het Frans als ‘cliché’ geklonken hebben. Nu maar hopen dat het waar is.

Bij het intern verwerken van bovenstaande informatie dacht ik meteen aan de jongensboeken van J.B. Schuil. Oudere lezers zullen ze wel kennen: De Katjangs, De A.F.C-ers, De Artapappa’s… Ze stammen uit de jaren tien en twintig van de vorige eeuw en oogstten toen veel lof. Uit de recensies: ‘Hoezee! voor dit geestige jongensboek met zijn pittigen verteltrant’, ‘Zóó boeiend, zoo echt smakelijk en gezond, zoo onweerstaanbaar jong en uitgelaten hebben we in langen tijd geen jongensboek gevonden’.

Toen ik ze als kind las, een halve eeuw later, was ik het daar nog steeds volkomen mee eens. Tegenwoordig vindt men wel dat de personages in een kinderboek moeten ‘aansluiten bij de leefwereld van het kind’. Sloot De Katjangs aan bij mijn leefwereld? Absoluut niet.

Het gaat over twee broers van 13 en 14, Tom en Thijs, die na een Indische jeugd uit hun ouderlijk huis in Pontianak (Borneo) op de boot naar Nederland worden gestuurd, om daar naar de hbs te gaan. Ik was geen jongen, ik was 8, ik wist niet wat een hbs was en had geen benul van onze koloniën, maar alleen al dat afscheid van Indië bracht mij de tranen in de ogen.

‘Daar voeren zij langs het huis van de postcommies, waar ze verleden week de krokodil uit het water hadden gehaald, daar zagen ze de soos, de school, het fort, de woning van de resident, en eindelijk, achter die hoge palmen, hun huis, hun eigen huis! (…) Opeens riepen ze tegelijkertijd ‘Baboe!’ En werkelijk zat daar een klein, verschrompeld figuurtje neergehurkt voor het hek. Zij wist dat sinjo Tom en sinjo Thijs op dat grote schip waren, maar haar oude ogen zagen hen niet.’

Op de boot krijgen de jongens een hondje dat (uiteraard) Bobbie heet, van de kapitein die (uiteraard) een ruwe bolster is met een blanke pit. Ze komen in huis bij hun bejaarde tantes Fokeline en Koosje. De een is dik en dus gezellig, de ander mager en dus zuur, en ze zijn dol op hun poes, die (uiteraard) Mimi heet. Bobbie en Mimi staan elkaar in eerste instantie naar het leven, maar leggen het al gauw bij en slapen samen bij de kachel.

In dat huis wonen ook een domme, bijgelovige maar trouwe dienstmeid, Bet, en een hoekige maar pientere knecht, Jochem. ‘Zeg Jochem, die jongens benne helemaal niet zwart.’ ‘Dacht jij dan, dat het roetmoppen waren?’, vroeg Jochem lachend. ‘Nou, ze komen toch van de Oost, van de Indianen vandaan?’, meende Bet.’

Zo kreeg ik als kind het ene na het andere cliché voorgeschoteld, maar omdat ze allemaal gloednieuw voor me waren vrat ik ze voor zoete koek. Wat een wondermooi boek!

Ach, veel te snel zou ik erachter komen dat je geen oud boek kon openslaan zonder een spervuur van gezonde Hollandse jongens, trouwe dienstmeiden, gezellige tantes, verschrompelde baboes en joviale kapiteins in je gezicht te krijgen.

Zo jammer.