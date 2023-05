Alle buren staan in pyjama voor de ramen

Duitse parachutisten boven Den Haag, 10 mei 1940. Beeld Getty

Den Haag 10 mei 1940

Half zes ‘s ochtends. Ik werd gewekt door een geweldig gebulder. Roezig wou ik doorslapen. Opeens drong het tot me door dat het kanonschoten waren. Iedereen was op. Alle buren stonden voor de ramen. Je kon precies zien wat voor een nachthemd iedereen droeg.

Tal van vliegtuigen vlogen boven de stad. Op het HVV-terrein staat afweergeschut. Lichtkogels. Een lawaai van jewelste! Zoiets heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. De kogels vlogen langs de ramen. Overal hingen zware rookwolken.

Intussen kwam de zon op. Prachtig weer. De tuinen staan vol voorjaarsboden. Wat zal hiervan komen? Was dit wij tegen zij, of wij tegen wij? Ik weet het niet. Maar nu ga ik proberen nog wat te slapen.

Vader, Moeder en Jules waren allemaal bijeen in mijn kamer toen een vliegtuig met donderend geraas in de buurt van ons huis neerstortte. De staart stond in brand. We vermoedden dat het terechtkwam in het Haagse Bos. Ik zag twee parachuten in de lucht, met kleine menselijke figuurtjes die daar als speelgoedfiguurtjes onder bungelden.

Een ogenblik stonden we als aan de grond genageld toe te kijken. Toen riep Vader: ‘Het zijn de Duitsers! Onmiddellijk aankleden allemaal!’

Edith Velmans-Van Hessen (1925), emigreerde na de oorlog naar de VS en werd psycholoog. Ingekort fragment uit Het verhaal van Edith – De oorlogsjaren van een Haags meisje. Podium, 1997.