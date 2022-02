Alle 40-minners hebben er op geschuifeld en geschuurd, maar nu stopt Hitzone na 100 edities

Beeld -

Op een schoolfeest meeblèren met de nieuwste power ballads, op je discman doorspoelen naar je favoriete nummer of in de auto luisteren tot je de volgorde van de hits wel kunt dromen: voor veel tieners van de jaren negentig en nul vormen de Hitzone-cd’s de soundtrack van hun jeugd. Televisiezender TMF, die in die tijd onder dezelfde naam een tv-programma uitzond, lanceerde de compilatieserie in 1998. Sindsdien kwam zo’n vier keer per jaar een verse editie uit.

De eerste Hitzone opende met de nummer een van de top-40 van dat moment: It’s Like That van dj Jason Nevins en het New Yorkse hiphoptrio Run D.M.C. Inmiddels is de serie toe aan nummer 100, een dubbel-cd. Op het eerste schijfje staan de laatste hits van Justin Bieber en Coldplay, maar ook van Nederlandse artiesten als Snelle, Maan, Davina Michelle en Meau. Voor de tweede cd zijn de samenstellers met nummers van Anouk, Lady Gaga en Robbie Williams de 24-jarige Hitzone-geschiedenis ingedoken.

Gemak

Het succes van Hitzone laat zich volgens Dennis van Tetering, bij producent Universal Music verantwoordelijk voor fysieke producten als lp’s en cd’s, in één woord samenvatten: gemak. ‘Toen wij met Hitzone begonnen had je alleen nog maar cd’s. Wij stelden een keer per kwartaal zo’n cd samen. Daarmee had je alle hits van dat moment. Anders moest je al die singeltjes los gaan kopen. Voor een hobby-dj was dat nog wel te doen, maar voor het grote publiek niet.’

De afgelopen jaren is de muziekindustrie echter dusdanig veranderd dat Hitzone zijn toegevoegde waarde heeft verloren. Van de laatste edities werden nog maar enkele duizenden exemplaren verkocht. Daarom trekt Universal Music met medeproducent Sony Music nu de stekker uit de serie.

‘Playlists op streamingplatfoms kunnen sneller op nieuwe hits inhaken’, legt Van Tetering uit. ‘We zien ook dat die hits langer populair blijven, terwijl wij moeilijk twee keer dezelfde track kunnen gebruiken. Bovendien is de Free Record Shop, in het verleden de belangrijkste winkel voor Hitzone, failliet.’

Komt er dan echt een einde aan het Hitzone-tijdperk? Misschien niet: vinyl, de geluidsdrager waarvan de populariteit de laatste jaren een wederopstanding beleeft, biedt mogelijk een uitkomst. Hitzone 100 is de eerste editie waarvan ook een versie als dubbel-lp verschijnt. ‘We sluiten niet uit dat we misschien nog een jaaroverzicht blijven maken op vinyl’, zegt Van Tetering. ‘Maar die keuze hebben we nog niet gemaakt.’