‘All the Beauty and the Bloodshed’ is een thriller en een aangrijpend kunstenaarsportret ineen ★★★★☆

‘All the Beauty and the Bloodshed’

Ze kreeg de pillen in 2014 voorgeschreven na een kleine chirurgische ingreep aan haar pols: pijnstiller Oxycontin, driemaal per dag in te nemen. Binnen twee dagen was Nan Goldin verslaafd en al snel gebruikte ze 18 pillen per dag.

Goldin, wereldberoemd fotograaf, overleefde ternauwernood een overdosis en wist af te kicken van het spul. Sinds die tijd strijdt ze tegen de Amerikaanse familie Sackler, eigenaar van farmaciebedrijf Purdue Pharma, dat Oxycontin ontwikkelde en met agressieve marketingcampagnes aan de man bracht. Een dodelijke golf van opiatenverslavingen was het gevolg, een crisis waar Amerika nog steeds middenin zit.

Voor een deel is de indrukwekkende documentaire All the Beauty and the Bloodshed een portret van Nan Goldin als activist: we zien de 69-jarige kunstenaar demonstreren met de leden van de door haar opgerichte actiegroep PAIN. Goldin richt haar pijlen vooral op de vele musea die gulle giften accepteerden van de Sackler-familie, zonder vragen te stellen over de herkomst van het geld. Met hun donaties kochten de steenrijke Sacklers aanzien en prestige — witwassen, noemt Goldin het. De naam Sackler stond jarenlang op de gevels van topmusea als het Louvre in Parijs en het Metropolitan en Guggenheim Museum in New York.

Daarnaast gaat de film van Laura Poitras over leven en werk van Goldin. Een overvol leven is het, veel te veel voor één documentaire. Maar hoewel All the Beauty and the Bloodshed inderdaad bomvol informatie zit, wordt het nooit chaotisch of te overweldigend. Poitras, die een Oscar won voor haar film Citizenfour over klokkenluider Edward Snowden, heeft de touwtjes strak in handen.

Goldin groeide op in een keurige Amerikaanse buitenwijk, in een milieu dat zo beklemmend was dat het de ondergang betekende van haar oudere zus. Ze vond een alternatieve familie in de undergroundcultuur van New York en werd een van de bekendste chroniqueurs van die wereld vol artistieke buitenbeentjes. In ogenschijnlijk ongepolijste foto’s, die ze als diashows vertoonde, legde Goldin alles vast: verslaving, liefde, seks, geweld, kunst, ziekte. De aidsepidemie decimeerde haar vriendenkring.

De rode draad in All the Beauty and the Bloodshed, op het filmfestival van Venetië bekroond met de Gouden Leeuw, is het doorbreken van taboes. Het bewaren van de verkeerde geheimen maakt mensen kapot, zegt Goldin – ze zag het zelf gebeuren bij haar zus. Verlies is een terugkerend thema in de film, maar strijdbaarheid net zo goed: Goldin is een vechter pur sang, een kunstenaar die niet alleen vastlegt, maar ook verandering in gang zet.

De kunst van All the Beauty and the Bloodshed schuilt vooral in de montage. Poitras weet een spannende thriller over de strijd tegen een farmaciegigant soepel te verbinden met een aangrijpend, soms fragiel kunstenaarsportret. Het is bijzonder knap hoe het temperament van Goldin de film lijkt in te kleuren, van de duisterste herinneringen tot een zwaarbevochten overwinningsroes.