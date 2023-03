‘All Inclusive’ neemt de clichés van een oer-Hollands genre mee op vakantie zonder er iets nieuws mee te doen ★★☆☆☆

Vanaf links: Tibor Lukacs, Bing van Son, Aiko Beemsterboer en Jennifer Hoffman in ‘All Inclusive’ van Aniëlle Webster.

De all-inclusivevakantie is een geschikt decor voor eenieder die iets wil zeggen over het morele vacuüm waarin de rijken hun tijd spenderen. Dat maakten cruiseschipsatire Triangle of Sadness en HBO-hit The White Lotus nog maar eens duidelijk. Je kunt er ook een veredelde romcom situeren, toont Aniëlle Webster (Huisvrouwen bestaan niet) met All Inclusive, dat zich afspeelt op Bonaire.

De film neemt de clichés van dit oer-Hollandse genre mee op vakantie zonder er iets nieuws of spannends mee te doen. Vader Jacco kampt met een midlifecrisis, moeder Sylvie is hem helemaal zat, dochter Loïs wil ontmaagd worden en zoon Bink worstelt met zijn seksualiteit. De lat ligt vermoeiend laag: hoogtepunt is een zwemestafette waarin Jacco zijn mannelijkheid wil bewijzen tegenover de gespierde dokter op wie Sylvie een oogje heeft.