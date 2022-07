Alison Oliver is een ontdekking in Sally Rooney-verfilming Conversations with Friends ★★★☆☆

Sasha Lane (links) als Bobbi en Alison Oliver als Frances in Conversations with Friends.

Normal People, de twaalfdelige serie gebaseerd op de tweede roman van de Ierse auteur Sally Rooney, kwam in de Volkskrant serie-toptien van 2020 terecht. Op een rijtje: een serie uit 2019, gebaseerd op een razend populaire roman uit 2018, die in 2020 op een wat obscure streamer (Starzplay) terechtkwam, maar door de meeste mensen in Nederland in 2021 via de NPO werd gezien. Hoe dan ook, een van de beste series van de laatste jaren, onder meer door de hartverscheurende hoofdrollen van Daisy Edgar-Jones (Marianne) en Paul Mescal (Connell) als twee jonge mensen die niet met en niet zonder elkaar kunnen.

Een verfilming van het debuut van Rooney, Conversations with Friends (2017) kon niet uitblijven, door dezelfde producenten, weer als twaalfdelige serie, deels geregisseerd door de Ierse regisseur Lenny Abrahamson (van Normal People en de film Room). En met weer een opmerkelijk acteerdebuut in het hart; ditmaal Alison Oliver, net van de toneelschool (in de ‘Sally Rooney’-rol).

Conversations with Friends speelt zich af in hetzelfde universum als Normal People: jonge mensen die proberen een weg te vinden naar volwassenheid, langs relationele en intellectuele obstakels. De ‘conversations’ uit de titel spelen zich grotendeels af via WhatsApp. Via het scherm van de telefoon is kennelijk een grotere emotionele eerlijkheid mogelijk dan in de onbarmhartige realiteit, waar enorm om de zaken heen wordt gedraaid.

Frances (Alison Oliver) en Bobbi (Sasha Lane, bekend van de film American Honey) hadden ooit een relatie, maar zijn inmiddels vriendinnen, die naast hun studie af en toe samen optreden op spoken word-avonden, in het literaire wereldje van Dublin. Op een van die bijeenkomsten ontmoeten ze het iets oudere glamourkoppel Nick (Joe Alwyn) en Melissa (Jemima Kirke, bekend van tv-serie Girls). Nick is een bekende acteur en Melissa is schrijver en getrouwd, zodat ze in alles net even een paar stappen verder zijn. Nick en Melissa vallen op de twee vriendinnen, en andersom denkt Frances dat ze in de verlegen Nick, eeuwig onzeker over zijn rollen, een soulmate heeft gevonden. Ze krijgen een relatie, die begint in een vakantiehuis in Kroatië (denk aan de Italiaanse scènes in Normal People), want als je bleke Ieren onder de mediterrane zon zet, komen er oerkrachten vrij.

Onmiskenbaar Sally Rooney, maar toch trekt Conversations with Friends in de onvermijdelijke vergelijking met Normal People (de serie) aan het kortste eind. Misschien omdat Frances en Nick iets te veel muurbloempjes zijn, die het liefst zwijgend in elkaars armen vallen, maar misschien ook omdat de rol van Joe Alwyn (een soort vleesgeworden besluiteloosheid) de kijkers een stuk minder makkelijk meekrijgt.

En dan voelen die twaalf afleveringen best aan de lange kant. Lezers van het boek weten welke omweg Frances en Bobbi in hun vriendschap aan het nemen zijn, maar kijkers van de serie moeten geduld hebben. Waar je het boek in een weekend uitleest, zit je in een serie op HBO Max al snel op een paar maanden, misschien niet ideaal voor de spanningsboog.

Overigens is Alison Oliver echt een ontdekking, wat vooral in de loop van de serie blijkt als de zekerheden van haar bestaan aan het wankelen raken. Een aflevering waarin ze haar gescheiden ouders bezoekt, maakt veel duidelijk over haar complexe emotionele huishouding. Oliver is al bezig met haar volgende BBC-serie (Best Interests), omringd door topacteurs.