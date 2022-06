Aline werd in een kwartier geschreven, tijdens een lunch bij oma

Aline staat op de extra soundtrack die bij The French Dispatch werd uitgebracht.

Et, et j’ai crié, crié ‘Aline!’



Pour qu’elle revienne

Jarvis Cocker, 2021

Je moet The French Dispatch (2021), het filmische meesterwerk van Wes Anderson, wel een keer of tien hebben bekeken, om alle verwijzingen naar films, boeken, tijdschriften, artiesten, schrijvers en liedjes te kunnen bevatten. Want neem nou Aline, het dramatische Franse namenliedje dat in een scène uit de jukebox knalt.

In de film wordt het liedje toegeschreven aan de zanger Tip-Top, te zien op een kleurrijke poster, maar de zanger die je echt vol pathos hoort uithalen is Jarvis Cocker. En die kennen we weer als de man achter de Britpopband Pulp en de hit Common People. Maar eigenlijk hoort Aline toe aan de Franse zanger Christophe, die er in 1965 beroemd mee werd.

Poster van de film The French Dispatch van Wes Anderson.

Regisseur Wes Anderson, ook bekend van The Grand Budapest Hotel, wist dat er een moment zou komen dat hij Aline in een van zijn creaties ging gebruiken. In The French Dispatch – zijn ode aan de schrijvende journalistiek die zich afspeelt in het fictieve Franse dorp Ennui-sur-Blasé – wist hij zijn favoriete chanson in te passen.

Enfin, dan ben je er nog niet, in het spiegelpaleis van Anderson. Want hij kon toch onmogelijk voor een Frans publiek het origineel van Christophe laten horen, en dan zeggen dat het de zanger Tip-Top is. Daar trappen ze niet in, in Frankrijk. Dus huurde hij Jarvis Cocker in, een erkend liefhebber van Franse popmuziek. Als scholier viste hij een plaat van Françoise Hardy uit de bakken, en hij was verkocht.

Jarvis Cocker zingt in Madrid. Beeld Redferns



Het viel niet mee voor Cocker om met zijn Sheffieldse tongval een magnifique Fransoos neer te zetten, al had hij wel het voordeel van een Franse (ex-)echtgenote, en een jarenlang verblijf in Parijs. Toen hij eenmaal de Franse slag te pakken had, nam hij nog elf klassiekers op, zoals van Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot en Jacques Dutronc. Als een soort extra soundtrack van The French Dispatch verscheen de Tip-Top-plaat onder de titel Chansons d’Ennui.



Aline werd door Christophe geschreven tijdens een een lunch bij zijn oma. Hij had er een kwartier voor nodig, begeleid door een paar gitaarakkoorden. In Daniel Ichbiahs naslagwerk over de Franse muziek, 50 ans de chansons Françaises, viel te lezen dat hij kort daarna ‘een aardige tandartsassistente’ om haar naam vroeg. Toen ze ‘Aline’ zei, had hij de titel.

De Franse zanger Christophe in 1975. Tien jaar eerder werd hij beroemd met de hit Aline. Beeld Getty Images

Christophe, die eigenlijk Daniel Bevilacqua heette en van Italiaanse komaf was, zong over een vrouw met ‘dat lieve gezicht’ die zomaar verdween. Hij had het er maar moeilijk mee, hij huilde en schreeuwde als een dolle. Aline werd de grootste hit van Christophe, er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Ook had hij een gevalletje plagiaat aan zijn broek: Jacky Mouliére meende dat Aline toch wel heel erg leek op zijn La Romance. In 1970 werd de zaak echter van tafel geveegd.

De uitvoering van Jarvis Cocker in The French Dispatch mocht Christophe niet meer meemaken. Een jaar voordat Aline opnieuw de harten zou veroveren, overleed hij op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona.

