Alfred Schaffers poëzie kun je lezen en herlezen en nogmaals peinzend lezen, ontdekt de Volkskrant Leesclub

De inhoudelijke discussie is losgebarsten in de Volkskrant Leesclub over het verzameld werk van dichter en P.C. Hooft-prijswinnaar Alfred Schaffer. Enkele lezers hebben de sprong gewaagd en zijn vanuit Schaffers debuut verbanden gaan leggen met later werk. Het blijkt dat zijn recente thematiek van de zoektocht naar de ouders al in de eerste verzen aanwezig is. Net als andere thema’s, zoals herinneren, dromen, slapen en wakker liggen.

Wat is dat toch steeds met de slaap bij Schaffer? Wat voor betekenis moeten we toekennen aan dromen, wakker liggen? Deze vraag van leesclubbegeleider en Volkskrant-poëzierecensent Geertjan de Vugt leverde prachtige observaties op. Zo reageerde lezer Marijke van der Hoek: ‘Kun je door middel van dromen je leven naar je hand zetten? Of liever het verleden ‘herscheppen’. Is dat wat je erin kunt lezen? Je blijft lezen en herlezen en nogmaals peinzend lezen.’

