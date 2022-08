Alfred Schaffer kiest klassiekers voor zijn zomerbibliotheek: ‘Anne Carson betekende een bevrijding. Ze moet de Nobelprijs maar eens krijgen’

Alfred Schaffer: ‘Er is voor mij een ‘vóór’ en een ‘na’ John Ashbery. Ik heb zijn Selected Poems helemaal leeg gelepeld.’ Beeld Erik Smits

Ik meen me te herinneren dat ik de boeken van Tonke Dragt en Thea Beckman verslond tijdens de laatste jaren van de lagere school, maar waar gíngen ze ook alweer over? Op de middelbare school had ik voor Engels If Beale Street Could Talk van James Baldwin op mijn lijst staan, maar hoe kwam ik op The Exorcist van William Peter Blatty? In die periode moet ik ook hebben genoten van De aansprekers en De kroongetuige van Maarten ’t Hart. Stonden die romans op de leeslijst voor Nederlands, of heb ik die als fervent bibliotheekbezoeker op eigen initiatief gelezen?

Geen idee. ‘Alles weg’, zingt Henny Vrienten in De namen en de plaatsen. ‘Als ik had geweten dat ik alles zou vergeten/ Had ik beter rondgekeken, had ik beter opgelet.’ De boeken die mij en mijn werk en het denken over literatuur en haar mogelijkheden mede hebben gevormd, zijn bijna allemaal teksten waarvan ik nog weet waar ik was toen ik ze las. Blijkbaar is het leesgenot sterk verbonden aan de plaats delict waar dat genot plaatsvindt.

1. Mendels erfenis van Marcel Möring

Gekocht in boekhandel De Kler op de Breestraat toen ik in Leiden studeerde in de eerste helft van de jaren negentig, en gelezen op een zondag in mijn kamer met de geel geverfde muren en het lichtgrijze plafond, terwijl het zonlicht via de glinsterende Maresingel de kamer besprenkelde met witte vlekjes. Ik las door tot ik het ’s avonds uit had. Achteraf kan ik wel navoelen waarom het zo’n onvergetelijke leeservaring is gebleken: ook Mendel Adenauer is een einzelgänger, een twintiger die, opgeslokt door een onuitsprekelijk verdriet en verlies, zich almaar meer naar binnen keert. In mijn herinnering is het een verdrietig boek waarin het altijd schemert, maar dat zal wel iets hebben te maken met de wonderlijke grillen van het geheugen.

Mendels erfenis was de eerste roman die ik in één ruk uitlas. De tragiek van het verhaal is evident, maar Möring laat zich niet verleiden tot sentimentaliteit of pathetiek. Gevoelig, maar niet week. Neem het laatste hoofdstuk, dat begint met Mendel die bezocht wordt door zijn dode moeder. Het is zo beheerst opgeschreven, zonder gejammer:

‘Dag Mendel’, zegt ze.

Hij groet haar met zijn ogen.

Geruis vult de kamer, het bed zucht. Ze komt naast hem zitten. Hij schuift iets achteruit en staart naar zijn verklede moeder. Hij schudt zijn hoofd.

‘Wat is er?’, zegt ze.

‘Zo bizar is de werkelijkheid’, zegt hij.

Ze haalt haar schouders op: ‘Als dit de werkelijkheid is.’

Ik ben de enige, denkt hij, die hallucinaties heeft die hem vertellen dat ze hallucinaties zijn.

Mijn moeder was op dat moment nog niet zo lang dood, maar gek genoeg koppelde ik mijn bewondering voor Mendels erfenis niet aan dat persoonlijke verlies. Toch heeft Mendel, ondanks de totaal verschillende achtergrond, veel gemeen met die jongen in Leiden van toen. Behalve één ding, valt me op nu ik weer door de roman blader: ‘Ik besta uit herinnering’, schrijft hij vanuit het rusthuis c.q. sanatorium aan zijn vriendin Anna. ‘Zonder herinnering is er geen geest. Er is geen ziel zonder herinnering.’ Ik knoop het alsnog in mijn oren.

Beeld Anna Boulogne

2. Souffleurs van de duivel van Rogi Wieg

Best mogelijk dat ik Wieg ergens in de jaren negentig vluchtig heb ontmoet, omdat hij bevriend was met het gezin van Laura, een goede vriendin en de dochter van een schrijver die werd uitgegeven door dezelfde uitgever als Wieg. Hoe dan ook, toen de verhalenbundel Souffleurs van de duivel verscheen, was ik bekend met die schrijversnaam (‘hé, dat is die Rogi Wieg’), en toen ik in boekhandel Kooyker het boek opensloeg, werd ik meteen gegrepen door die sprankelende openingsregels van ‘Fragmenten van Sofia Rozenberg’, het eerste verhaal:

Twee jaar eerder bracht ik haar een roos in de wasserette. Ze droeg een lichte, roze jurk en samen baanden wij ons, beladen met waszakken, een weg door het verkeer en de benzine-dampen. Ik dacht dat ik een meisje van mijn soort met indrukwekkende ogen had leren kennen. Maar al snel zag ik dat ze een terugwijkende kin had. Twee minuten daarna hoorde ik dat ze lispelde. En na een half uur ontdekte ik een derde nadeel: ze vierde haar verjaardag in mei. Mensen die in mei jarig zijn, zijn zelden besluitvaardig.

Fictie is verleidingskunst, niets meer en niets minder, dat laten de tien verhalen in Souffleurs van de duivel zien. Weemoedige, tragikomische verhalen, met ogenschijnlijk rare dialogen die de personages juist levensecht maken. Ik wilde iets kopen voor een weekje Parijs, en iets van de zomerse sfeer van de Franse hoofdstad is altijd aan die verhalen blijven kleven, iets on-Nederlands. Ach, alleen al dat begin van ‘Alma en Felix’, waarin zoveel leed en genegenheid besloten ligt, met een paar pennestreken aangebracht:

‘Wie bent u?’, vroeg de oude vrouw.

‘Ik ben je kleinzoon’, antwoordde Felix.

‘O, neem me niet kwalijk’, zei de oude vrouw, ‘ik zag je niet goed. Wat voor dag is het vandaag? Is het woensdag? Of is het donderdag? Felix zei dat het donderdag was. Ik heb ergens het idee dat het woensdag is. Weet je heel zeker dat het donderdag is?’

‘Ja’, antwoordde Felix, ‘het is donderdag.’

‘Ik ben bang’, zei zijn oma, ‘ik moet zeker weten wat voor dag het is.’

Hartverscheurend, dat ‘neem me niet kwalijk’! Nee, deze bundel realistische sprookjes zal ik nooit wegdoen.

Beeld Anna Boulogne

3. Selected poems van John Ashbery

Poëzie van de Amerikaanse dichter John Ashbery kwam ik tegen in The Anxiety of Influence van de Amerikaanse professor Harold Bloom, het zal 1998 zijn geweest. Ik was erin aan het lezen en maakte aantekeningen in mijn kantoortje in het letterengebouw van de Universiteit van Kaapstad, waar ik die jaren bezig was aan mijn proefschrift, en kan nóg navoelen wat er tijdens het lezen gebeurde. Bloom voert Ashbery op als een van de meest markante hedendaagse Engelstalige dichters en illustreert zijn stelling vervolgens met het tweede deel van het gedicht ‘Le livre est sur la table’, dat me regelrecht tussen de ogen treft. Sindsdien is er voor mij een ‘vóór’ en ‘ná’ Ashbery:

The young man places a bird-house

Against the blue sea. He walks away

And it remains. Now other

Men appear, but they live in boxes.

The sea protects them like a wall.

The gods worship a line-drawing

Of a woman, in the shadow of the sea

Which goes on writing. Are there

Collisions, communications on the shore

Or did all secrets vanish when

The woman left? Is the bird mentioned

In the waves’ minutes, or did the land advance?

Bij elke regel riep ik inwendig ‘já, natuurlijk!’, wat op zich vrij dwaas is. Dit was dus óók poëzie: raadselachtig, ja, maar ook speels, niet koket, dikdoenerig of zielig. Eenvoudig te volgen terwijl je leest, maar na afloop nauwelijks samen te vatten. Natuurlijk ging ik gelijk op zoek in de universiteitsbibliotheek, maar veel werk kwam ik niet tegen. Gelukkig was er toen nog een klein, onafhankelijk boekwinkeltje in het centrum aan de top van Kloofstreet, schuin tegenover het postkantoortje, en daar stond Selected Poems met de mintgroene kaft gewoon in de kast! Ik heb dat boek werkelijk helemaal leeg gelepeld, wat ook wel een beetje te zien is aan mijn vroege werk.

Beeld Anna Boulogne

4. De harde kern 1 van Frida Vogels

Mijn vriendin en ik waren een weekje in Pearly Beach, een uur of drie rijden van de stad, in het strandhuis van haar oom en tante. Elke dag de Atlantische Oceaan, het strand en de stilte, even weg uit ons minihuisje in Tamboerskloof onder de rook van de Tafelberg – het was, zonder verder in allerlei details te treden, een gelukzalige, extatische week. Waarom nam ik dan ter ontspanning in vredesnaam De harde kern mee? Dacht ik: leuk, een lekker dik vakantieboek? Ik had de roman al enkele jaren in de kast staan maar was er nog niet aan toegekomen.

Het contrast kon niet groter: die tamelijk uitzinnige uren, onze jonge leeftijd ook, en dan dat boek over een huwelijkscrisis, waarin die crisis niet zomaar wordt beschreven maar tot in de kleinste details beleefd, zónder die stuk te interpreteren, waardoor ‘Kanker’ en ‘De naakte waarheid’, waaruit De harde kern bestaat, geen melodrama’s zijn maar schrikbarende kronieken van het menselijk tekort, met niet de verbeelding maar het eigen leven op de snijtafel. ‘Kanker’ is één lange cry for help, besef je als je aan ‘De naakte waarheid’ begint – ‘Juist op de dag voor Stefano ook naar Amsterdam zou komen, kreeg ik Kanker af’. De harde kern is met gemak mijn meest intense leeservaring geweest:

Ik voelde me liggen, met mijn hoofd op het kussen boven zijn liefkozingen uit, en voelde me moederziel alleen. Ik probeerde iets terug te doen, maar moest me forceren en schaamde me daarvoor. Het enige wat me een beetje troostte, was een gevoel van medelijden, dat niet uit mezelf scheen te komen noch speciaal op hem en mij betrekking had, maar van ergens ver weg over ons werd uitgespreid. Mijn vingers krioelden een beetje door zijn warme haar. Toen het klaar was, bleven we zwijgend liggen.

En dat zo’n achthonderd bladzijden lang. Niets blijft bij Vogels onopgemerkt, geen blik, geen beweging, geen stembuiging. Verbleef ik toen niet op zo’n gelukzalige plek, was ik vast gestikt.

Beeld Anna Boulogne

5. Disgrace van J.M. Coetzee

Met het werk van Coetzee had ik tijdens mijn studie in Leiden al kennisgemaakt in een werkgroep over Zuid-Afrikaanse literatuur waarin Dusklands, Foe en Waiting for the Barbarians op het menu stonden. Scherpzinnige politieke boeken, zonder opzichtig politiek te zijn. Later zou ik nu en dan zien hoe Coetzee in wielertenue de nauwe trappen van de letterenfaculteit in Kaapstad besteeg met een racefiets over zijn schouder, op weg naar zijn kantoor van afzondering, of weggedoken zat in een leren jas, gebogen boven een boek in de universiteitsbibliotheek.

Alfred Schaffer: ‘Wat een durf, wat een zelfkritiek. Wat een zelfhaat ook. Disgrace is niet alleen een roman over een uiterst ingewikkeld en uniek land, maar ook het bewijs van een schrijver op de toppen van zijn ambacht.’ Beeld Erik Smits

Door de werkgroep werd ik een liefhebber van Coetzees fictie en zijn essays, zoals White Writing. Het humanisme van Life & Times of Michael K had me niet voorbereid op de genadeloze dissectie van Zuid-Afrika als regenboognatie in Disgrace uit 1999. Ik las een recensie in de Cape Times, reed diezelfde zaterdagochtend naar Exclusive Books in The Waterfront, kocht de gloednieuwe roman met het grimmige en troosteloze omslagbeeld, en las hem diezelfde dag in één adem uit, in de slaapkamer in ons tweekamerappartementje. Een roman die de achterkant van de zonovergoten toekomst van Zuid-Afrika liet zien: een toekomst zonder hoop, waarin de witte elite gesommeerd wordt eindelijk plaats te maken – time’s up – al leidt dat niet tot beterschap, integendeel. De roman is een verbeten verhaal over het echec van professor David Lurie en zijn vrijgevochten, eigengereide dochter Lucy, met als schokkend diepte- en middelpunt die gewelddaad in hoofdstuk 11:

So it has come, the day of testing. Without warning, without fanfare, it is here, and he is in the middle of it. In his chest his heart hammers so hard that it too, in its dumb way, must know. How will they stand up to the testing, he and his heart?

Dat het toch weer om zwarte misdaad ging, verkrachting zelfs, en witte angst, dat viel niet bij iedereen in goede aarde, maar wat een durf, wat een zelfkritiek. Wat een zelfhaat ook. Disgrace, dat misschien ook Repentance had kunnen heten, was en is niet alleen een roman over een uiterst ingewikkeld en uniek land, maar ook het bewijs van een schrijver op de toppen van zijn ambacht. De vaart, de doortastendheid, de diepte, dat alles zonder versieringen of oeverloos gezwets, met die naargeestige slotscène waarin Lurie en Bev Shaw, die een dierenasiel runt, bezig zijn met iets dat Lurie omschrijft als ‘lösung’. Katten en honden, oud, blind, kreupel, worden door Lurie aangedragen: ‘Bev touches them, speaks to them, comforts them, and puts them away, then stands back and watches while he seals up the remains in a black plastic shroud.’ Als een vrolijk, kreupel hondje overblijft, is er geen ontkomen aan, ook dat onschuldige dier moet eraan:

Bearing him in his arms like a lamb, he re-enters the surgery. ‘I thought you would save him for another week’, says Bev Shaw.

‘Are you giving him up?’

‘Yes, I am giving him up.’

Een tekort aan illusies maakt het leven ondragelijk licht, een overdaad aan illusies loodzwaar. Disgrace bracht evenwicht.

Beeld Anna Boulogne

6. Autobiography of Red van Anne Carson

Dichter en classicus Anne Carson kwam ik tegen in de boekenkast van de dichter Antjie Krog, toen we eens twee weken op haar en Johns huis pasten, omdat ze wist hoe piepklein we woonden. Een prachtig, warm huis, met breedbeelduitzicht over het centrum van Kaapstad, met de Tafelberg als buitenmuurtje en in de verte de haven en de oceaan. Anne Carson, die naam kende ik niet. Ik pakte op goed geluk Autobiography of Red uit de kast, begon te lezen en bijna meteen, zoals eerder bij Ashbery, voelde ik mijn schip draaien, dit was meer dan zomaar ‘een goed boek’.

Het boek betekende een soort geestelijke landverhuizing. Ik las een tekst die alles wat ik van poëzie vond of dacht op losse schroeven zette. Was dit een novelle, een roman, poëzie, essay, toneel? Autobiography of Red is in elk geval razendknap gemaakt en een avontuurlijke, intelligente rollercoaster, een coming-of-age-verhaal over een zekere Geryon, in de Griekse mythologie een grotesk wezen maar bij Carson een aandoenlijk rood monstertje met vleugels, dat opgroeit, zijn grote liefde vindt in Herakles en op zoek gaat naar wie hij is en wat dat is, ‘leven’. Understatement, anachronisme en beeldspraak zijn belangrijke ingrediënten in dit krankzinnige werk, met die inventief vertaalde fragmenten aan het begin en een appendix waarin het raadsel van de blindheid van de Griekse lierdichter Stesichoros wordt ‘opgelost’ – ‘He came after Homer and before Gertrude Stein, a difficult interval for a poet.’

Als ik niet al op slag verliefd was op dit boek, dan raakte ik verkocht in hoofdstuk 4, ‘Tuesday’, waarin de nog kleine Geryon alleen thuis is met zijn moeder – pa en grote broer zijn naar hockeytraining. Hoe Carson vervolgens de intieme gelukzaligheid beschrijft van Geryon en zijn moeder! Je ziet het zo voor je, het jongetje dat aan het knutselen is met dingen die hij in huis heeft gevonden en zijn moeder die zo’n typisch lang, meanderend telefoongesprek voert met een vriendin, sigaretten bij de hand, terwijl ze haar zoontje nauwlettend en liefdevol in de gaten houdt:

No it’s a sculpture he doesn’t know how to write yet

. . . .

Oh this and that stuff he finds outside Geryon’s always finding things

aren’t you Geryon?

She winked him over the telephone. He winked back using both eyes

and returned to work.

Ook technische zaken verrasten me, hoe Carson bijvoorbeeld punten en komma’s weglaat waar je ze verwacht, waardoor de tekst een enorme vaart krijgt en heel spreektalig wordt. Na Autobiography greep ik Glass, Irony and God uit de kast, en The Beauty of the Husband – A Fictional Essay in 29 Tangos, en ook na die twee weken in dat prachtige huis ben ik naar Carsons werk blijven grijpen, iedere snipper heb ik thuis staan.

Carson betekende een regelrechte bevrijding. Ze moet de Nobelprijs maar eens krijgen. Ik herlees haar vaak, gewoon hier en daar een stukje. De andere titels moet ik, nu ik ze hier uit mijn eigen vergetelheid heb getrokken, trouwens ook maar eens herlezen.