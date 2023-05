Alfa Mist is op zijn best als hij lekker losgaat op zijn Fender Rhodes ★★★☆☆

De Londense toetsenist en producer Alfa Mist opent zijn vijfde album Variables met een fijn door blazers gedreven instrumentaal Foreworld. Een hardbop-intro dat al snel ruimte laat voor zijn Fender Rhodes. Het is – met het slotnummer BC – het spannendste stuk op het album, mede dankzij de rol van gitarist Jamie Leeming, die de muziek als het ware in tweeën splijt. Hier hoor je ook het best hoe dampend Alfa Mist de typisch Londense mengvorm van jazzvarianten kan opdienen, en benadert hij met zijn band het hoge niveau dat ze live al bereikt hebben.

Jammer dat de muzikant daarna meteen gas terugneemt, met een combinatie lome beats en lauwwarme rap die we in de jaren negentig triphop noemden. Ook het door bassist Kaya Thomas-Dyke gezongen Aged Eyes is een wat slap, clichématig stukje neo-soul.

Dat is vaak – en ook nu weer – het probleem met de muziek van Alfa Mist: hij wil te graag zijn veelzijdigheid demonstreren en komt maar moeizaam tot de kern van de zaak. Als hij lekker losgaat op zijn Fender Rhodes en, zoals ook in The Gist, de duels met andere bandleden opzoekt, is hij op zijn best.

Alfa Mist Variables Jazz ★★★☆☆ Anti-